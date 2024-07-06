動推動文化外交　台南藝術家蘇奕榮赴美出席「藝術收藏與減稅論壇」

▲藝術家蘇奕榮（右1）出席北美洲台灣商會聯合總會與台南市卓越市民蘇春槐（右2）會晤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由北美洲台灣商會聯合總會主辦、美國協和門窗贊助的「2024藝術收藏與減稅論壇(Art for Collection and Tax Reduction Panel Discussion)」系列活動，2024年6月20日至22日在美國紐約法拉盛的Sheraton LaGuardia East Hotel舉行。

本次活動由十方藝術空間創辦人董怡君（Julia YC Tung）及紐約協和基金會共同策劃，邀請台灣藝術家蘇奕榮、邱建仁、吳建興，以及楊金池、林怡伶、闕巧涵三位旅美台灣藝術家，共同參與此次文化交流論壇。活動期間現場展出六位藝術家的作品，涵蓋多種主題與媒材，展示內容包括不同創作形式的畫作、雕塑及裝置藝術。

▲蘇奕榮（後排左5）出席2024收藏與減稅論壇」。

論壇由ArtMatic創辦人Anwarii Musa、資深財務顧問馮敏（Mynoon Doro）與紐約會計師魏立仁（Liren Wei）等人共同探討藝術收藏與投資“4W1H”等實務議題，討論如何根據收藏品進行借貸規劃，為參與者提供全面的財務建議。

來自台南的藝術家蘇奕榮，並出席北美洲台灣商會聯合總會第36屆第三次理監事聯席會議，與台南市卓越市民同時是AMD執行長蘇姿丰的父親蘇春槐會晤寒暄，共同推動台灣的國際參與，並期待能對台灣的文化與國民外交，創造更寬廣的舞台。