主持人逼問「是否退選」　拜登：上帝叫我退我就退

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登5日接受ABC NEWS專訪被問及「若確信無法擊敗川普，是否會退選」，他表示，上帝降臨並叫他退出競選，他就會接受照做，但上帝不會降臨。

CNN、衛報報導，拜登在辯論表現失利之後，不但民調數據落後前總統川普，外界對於他是否適合擔任民主黨總統候選人的角色抱持懷疑態度。儘管如此，拜登依舊堅持參選。

拜登說，「如果上帝降臨，並說『喬（拜登），退出競選』，那我就會退出」。不過他也說，上帝不會降臨。

Biden says that Democratic leaders like Hakeem Jeffries and Chuck Schumer have encouraged him to stay in the race.



"If the Lord Almighty came down and said 'Joe, get out of the race,' I'd get out of the race. The lord almighty's not coming down." pic.twitter.com/F7AO3FT3o7 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) July 6, 2024

美國廣播公司（ABC）主持人接著問拜登，若前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）等人都要求他下台，那會選擇考慮退出嗎？拜登拒絕回答主持人提出的假設情境，但稱他已經與這些領袖們談過，他們都支持他繼續選。

主持人又說，「我從未見過一名支持率只有36%的總統能夠選上」。拜登指出，他不相信這個民調數字。

這是拜登辯論表現失利之後首度接受媒體採訪，衛報指出，拜登並未出現重大失誤或失態，多次為他的政績進行辯護，包括列舉對付藥廠、改善經濟等，承認辯論失常的原因是準備不足、疲憊導致。