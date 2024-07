主持人逼問「是否退選」　拜登：上帝叫我退我就退

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登5日接受ABC NEWS專訪被問及「若確信無法擊敗川普,是否會退選」,他表示,上帝降臨並叫他退出競選,他就會接受照做,但上帝不會降臨。

CNN、衛報報導,拜登在辯論表現失利之後,不但民調數據落後前總統川普,外界對於他是否適合擔任民主黨總統候選人的角色抱持懷疑態度。儘管如此,拜登依舊堅持參選。

拜登說,「如果上帝降臨,並說『喬(拜登),退出競選』,那我就會退出」。不過他也說,上帝不會降臨。

Biden says that Democratic leaders like Hakeem Jeffries and Chuck Schumer have encouraged him to stay in the race.



"If the Lord Almighty came down and said 'Joe, get out of the race,' I'd get out of the race. The lord almighty's not coming down." pic.twitter.com/F7AO3FT3o7