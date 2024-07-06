主持人逼問「是否退選」　拜登：上帝叫我退我就退

▲美國總統拜登。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
美國總統拜登5日接受ABC NEWS專訪被問及「若確信無法擊敗川普，是否會退選」，他表示，上帝降臨並叫他退出競選，他就會接受照做，但上帝不會降臨。
CNN、衛報報導，拜登在辯論表現失利之後，不但民調數據落後前總統川普，外界對於他是否適合擔任民主黨總統候選人的角色抱持懷疑態度。儘管如此，拜登依舊堅持參選。
拜登說，「如果上帝降臨，並說『喬（拜登），退出競選』，那我就會退出」。不過他也說，上帝不會降臨。
Biden says that Democratic leaders like Hakeem Jeffries and Chuck Schumer have encouraged him to stay in the race.— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) July 6, 2024
"If the Lord Almighty came down and said 'Joe, get out of the race,' I'd get out of the race. The lord almighty's not coming down." pic.twitter.com/F7AO3FT3o7
美國廣播公司（ABC）主持人接著問拜登，若前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）等人都要求他下台，那會選擇考慮退出嗎？拜登拒絕回答主持人提出的假設情境，但稱他已經與這些領袖們談過，他們都支持他繼續選。
主持人又說，「我從未見過一名支持率只有36%的總統能夠選上」。拜登指出，他不相信這個民調數字。
這是拜登辯論表現失利之後首度接受媒體採訪，衛報指出，拜登並未出現重大失誤或失態，多次為他的政績進行辯護，包括列舉對付藥廠、改善經濟等，承認辯論失常的原因是準備不足、疲憊導致。
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