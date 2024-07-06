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拜登自爆「每天接受神經學檢查」！辯論呆滯　腦科專家憂

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登的認知狀態再度受到爭議。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登在首次電視辯論會上的表現引發外界震驚，部分民主黨人與支持者都認為他不適合繼續角逐總統大選。CNN醫學記者更分析，他與同行以神經學角度分析了拜登的表現，認為他應該要接受詳細的認知與動作障礙檢查，並將結果公布給大眾。對此，拜登強調，他的隨行醫師每天都有替他進行簡單的神經學檢查，強調不需要進行任何深層診斷或測試。

CNN首席醫學記者、現任神經外科醫生的桑賈伊•古普塔博士（Dr. Sanjay Gupta）5日發表一篇分析文章，他敦促拜登應接受「詳細的認知和神經學測試」，並將結果公諸於眾。

古普塔表示，他認為拜登在辯論會的表現令人擔憂，而詳細的測試「可以幫助確定這些症狀是否有更簡單的解釋，或者是否存在更令人擔憂的情況」，暗示拜登應該公布自己的認知狀態，讓大眾知道他是否適合繼續參選。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登強調，每天都有隨行醫師觀察他的狀態。（圖／路透）

古普塔強調，「作為一名腦科專家，我對拜登總統的表現感到擔憂。過去1週，我收到了十幾通來自醫學同行的電話、簡訊和電子郵件，這些同事與我一樣，專攻腦部研究。他們注意到的現象雖不是第一次發生在拜登身上，但是在辯論會中尤為明顯。」

他說，「從神經學的角度來看，他在辯論會中的語無倫次、發言到一半突然失去注意力、言語停頓以及缺乏面部表情，有時甚至張著嘴巴一動不動，都令人擔憂。需要澄清的是，這些只是觀察到的結果，並不代表任何深層次的診斷。所以我們一致認為，總統應該接受詳細的認知與動作障礙檢查，並將結果公諸於眾。」

對此，拜登5日接受ABC新聞記者採訪時表示，「沒有人說我必須做認知和神經學檢查。」他補充道，「但我每天都有接受完整的神經學測試。」他解釋，「我有隨行的醫生，每位總統都是如此。來自世界頂尖的醫生隨行並持續評估我的健康狀況。（如果我的健康真的出狀況）他們會毫不猶豫地告訴我是否有其他問題。」

當被問及是否接受過認知測試和神經科醫生的檢查時，拜登回答沒有。他說，「沒有人說我必須這麼做。他們說我很好。」

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