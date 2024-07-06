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拜登癡呆樣引外界逼宮！下周出面主持「北約峰會」　談論俄烏和中國

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登下周將出面主持北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

高齡81歲的美國總統拜登即將於11月競選下屆總統，盼能擊敗共和黨派出的前總統川普、成功取得連任，豈料在6月27日的首場辯論會中，卻因糟糕的表現引發外界質疑。如今，拜登即將於下周出席並主持北約組織（NATO）成立75周年峰會，預計將談論對烏克蘭的援助方案，並商討如何應對中國的崛起。

根據《韓聯社》，拜登即將於美東時間9至11日在美國華府主持北約組織成立75周年峰會，屆時他將主持歡迎活動迎接烏克蘭總統澤倫斯基等各會員國領導人的到來，並商討烏克蘭加入北約之相關事宜、對於烏克蘭的追加援助方案，以及和日本、南韓等印太地區同盟國商討如何應對中國擴張的野心。

美國白宮高層關係人士於當地時間5日的簡報會議上表示，「（北約峰會）會議期間，拜登總統將主持歡迎儀式迎接烏克蘭總統澤倫斯基的到來。北約成員國領導人則將公開對於烏克蘭的新一波軍事、財政援助方案，這也是為了烏克蘭加入北約一事鋪路。」

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登將商討新一波美國對於烏克蘭的援助方案。（圖／達志影像／美聯社）

拜登將另外和澤倫斯基進行雙邊會談，美國政府則是公開對於烏克蘭的新一波支援方案，商討如何強化烏克蘭的空中防禦能力。該名高層也透露，屆時美國和北約將會向印太區夥伴國和全世界傳達重要訊息，「我們為了支持民主主義價值而團結在一塊。」

該名高層指出，在遷至中國的議題上，北約成員國秉持著「相當堅定」的立場，「尤其中國援助俄羅斯的半導體高達9成以上，這不僅是在俄烏戰爭上協助俄羅斯，長期以來更對歐洲的國防安全構成威脅！」

該名高層表示，南韓、日本、澳洲、紐西蘭等4個印太地區國家是北約的核心夥伴國，因此將出席此次北約峰會，「這場峰會上，印太地區夥伴國將提到如何強化區域穩定、支持烏克蘭、因應網路世界的假消息問題、先進技術合作。」

該名高層認為，即便拜登辯論後面臨各界質疑，但3年多來拜登的表現北約諸國皆看在眼裡，「外國領導人們在過去3年來持續關注拜登總統，他們深知拜登是一位有能力的總統、知道拜登為北約所做的一切。」

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲屆時拜登將在北約峰會閉幕前出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

另外，拜登將於11日出席北約峰會的記者會，在現場接受記者提問，這也是繼6月27日電視辯論會後，首度出面接受媒體提問。

綜合韓媒報導，南韓總統尹錫悅將於8日啟程飛往華府，出席由拜登主持的北約峰會，期間將於8至9日行經夏威夷檀香山，並於9日造訪美國印太司令部，10日抵達華府後更將與捷克、瑞典、芬蘭、挪威等北約諸國進行雙邊會談。

至於日媒《每日新聞》則提到，日本首相岸田文雄將飛往華府出席北約峰會，之後飛往德國與德國總理蕭茲進行會談。

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