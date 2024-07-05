大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

▲大專院校脫口秀爭霸賽，將於空軍三重一村時藝劇場舉行。（圖／新北市文化局提供）



記者郭世賢／新北報導

初生之犢不畏「唬」！今年暑假，新北市政府文化局與全民大劇團合作舉辦「大專院校脫口秀爭霸賽」，只要年滿18歲至25歲大專院校在校生，都可以參加。冠軍可獨得獎金新臺幣6萬元及市價超過8萬元的全新光陽機車一台，徵件即日起至7月14日中午12時，歡迎有志者把握機會，以3-5分鐘影片投稿參賽。

新北市文化局表示，新北市眷村文化園區空軍三重一村，引進許多眷味品牌進駐，為了推廣眷村文化，特別與國內知名的全民大劇團合作「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，以時下火熱流行的脫口秀，吸引青年關注眷村議題，經海選入圍者，可參與兩天的脫口秀概論、表演基礎等專業課程，並將隨著初賽、複賽、決賽逐步進階，由專業評審團進行投票評選。

▲大專盃脫口秀大賽旨在培育新一代表演人才。（圖／全民大劇團提供）

全民大劇團團長謝念祖認為，現在許多年輕人喜歡參與脫口秀表演，大專院校也陸續成立許多脫口秀相關社團，顯示年輕人對於這種表演形式有濃厚興趣，希望透過這次比賽，提供學子展現才華的舞台。除冠軍可獲得總價值新臺幣14萬元的獎金及機車外，亞軍獎金新臺幣5萬元，季軍獎金新臺幣3萬元，第四名至第八名每人可得獎金新臺幣5,000元。

歡迎全國大專院校在校生，7月14日中午12時前將脫口秀表演短片連同報名表，以電子郵件寄至allupeople@gmail.com報名。入圍名單將於7月31日公布於新北市政府文化局官網、全民大劇團臉書粉絲專頁，簡章請見https://gov.tw/yr4，詳情可洽全民大劇團脫口秀小組：02-7730-2028。