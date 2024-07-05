台南特搜震災搶救設備再升級　企業捐贈特種搜救隊裝備一批

▲台南市南都汽車股份有限公司，捐贈台南市消防局特種搜救隊震災搶救器材及個人救災裝備一批，總價值約30萬元，由特種搜救大隊楊子濬大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南都汽車股份有限公司於4日上午，捐贈台南市消防局特種搜救隊震災搶救器材及個人救災裝備一批，總價值約30萬元，由特種搜救大隊楊子濬大隊長代表受贈，並頒發感謝狀。

這批裝備器材包括電動槌鑽2支、手持式洗孔機1支、重物搬移組2組、輻射偵測器2台、防毒全面罩5組、作業背包27個，有效提升台南市消防局特種搜救隊搶隊員的個人裝備以外，更是為震災搶救作業增強了破壞能力，有效提升救災效率，以及救災人員的安全。

南都汽車股份有限公司秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，捐贈消防局特種搜救隊救災利器，讓特搜人員有更好的救災工具，在面臨重大災害中能快速救出更多受困災民，透過消防人員的救難專業廣施恩澤，造福更多受苦的民眾。

本次捐贈的破壞器材及個人防護裝備，係供特種搜救人員震災作業場時透過輻射偵測器材，可以將震災環境中的輻射線轉換成信號，讓特搜人員可以清楚劃分污染及乾淨區域；手持式洗孔機可以鑽過堆疊的牆壁，製作窺視孔使影音探測器可穿透牆壁，探測搜索是否有人員受困其中，當發現有人員受困其中即可使用電動槌鑽進行牆壁破壞以救出受困者；防毒全面罩使搶救人員進行破壞時避免粉塵及可能洩漏的未知氣體傷害搶救人員，提升救災安全。





市長黃偉哲表示，南都汽車股份有限公司一直以來熱衷公益，奉獻許多資源回饋社會，是台南出身相當優良的企業，本次捐贈的特種搜救裝備及器材更是能透過消防弟兄之手幫助更多的民眾，也呼籲市民朋友加強地震等平時防災準備， 以確保自身安全，落實震災準備及應變。

消防局李明峯局長表示，台南市特種搜救隊為全方位搜救組織，也是今年6、7月份國際人道救援輪值縣市，當國際間若有重大災害發生時，內政部會主動聯繫或接受相關受災國請求，組成聯合搜救隊前往受災國支援國際人道救援任務，有鑑於土耳其大地震及日本石川大地震所面臨多樣性的建築物倒塌場景，加強特種搜救人員的個人及團隊器材裝備是重要的一環，南都汽車有限公司此義舉不但強化特種搜救隊同仁的救災安全，更是社會楷模，也是一種保護市民的使命。