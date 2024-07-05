台南北門三寮灣東隆宮　舉辦現代雕塑傳統石雕藝術特展

▲台南三寮灣東隆宮董事長侯正仁及副董事長侯明舜、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名與王秀杞、陳瑤芳2大師合影。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

以「王船祭」聞名的台南市北門區三寮灣東隆宮，去年榮獲台南市政府頒發「宮廟博物館認證標章」，為了慶祝創建360周年暨李府千歲文化祭活動，5日起邀請國寶級雕塑藝術家王秀杞大師及石雕藝術大師陳瑤芳大師舉辦聯展，董事長侯正仁及副董事長侯明舜呼籲大家在8月4日展覽結束前踴躍參觀。

現代雕塑與傳統石雕藝術特展5日開幕時，包括台灣王爺總廟南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、市議員蔡秋蘭、方一峰夫人、陳昆和助理、蔡蘇秋金助理、謝舒凡助理、立委賴惠員秘書、民政局副局長吳明熙、北門區長張政郎、佳里金唐殿主委黃維明、佳里商圈理事長陳駿逸及許多藝文界人士參加。

現代雕塑家王秀杞大師，由大地孕育的藝術家，出生在陽明山、四季分明各種草木扶疏的鄉間，從小在樸實而雞犬相聞的山間田園奔跑鍛鍊日後創作雕塑的好體力。他在雕塑界成名甚早，獲獎無數，曾在台灣省手工業研究所石雕徵選連續7年獲首獎，並在全國雕塑展獲選第1名，34歲獲得全省美展第1名並榮獲永久免審查作家，是當今享譽海內外的傑出雕塑家，曾多次前往歐美、日本各美術館觀摩，他的作品無論寫實或抒情意象，都日益精進，取材、創意、線條與內涵意蘊，洋溢著人與宇宙、大自然、鄉土、田園緊密的共存共榮。

傳統石雕藝術家陳瑤芳大師，台北市人，家族世代石雕達人。曾祖父陳根樹為台北市大稻埕人，世代皆為石雕達人。日據時代，參加明治橋（圓山拱橋）石雕工程，祖父輩陳萬金、伯公陳溪河、叔公陳萬發、林守志，都是石雕界的本土泰斗。

董事長侯正仁說，陳瑤芳大師國中後，於台南北門三寮灣東隆宮開始學藝，晚上就讀天仁工商補校。當時其父陳俊卿及伯父陳冠雄承作三寮灣東隆宮、南鯤鯓代天府七門及大拜亭工程，與張木成大師及聶祥生大師對場。37歲起漸漸走出道教廟宇工程，轉往佛教神像石雕工程，包括基隆大佛寺18羅漢、龍柱燈、4大天王及羅漢像及石雕碑文林，基隆獅球嶺平安宮的欄杆石堵雕刻文武財神像，彰化八卦山32應身佛像，汐止妙慧禪寺觀音、地藏、文殊、普賢、伽藍、韋馱、12藥叉等石雕，基隆興隆寺觀世音菩薩，內湖金龍寺心經牆、阿彌陀佛聖像、觀世音菩薩聖像及祖師舍利塔，苗栗普航禪寺18羅漢、藥師佛石碑、觀音法像20尊、12藥叉神將12尊以及石堵說法圖，屏東慈恩寺的7米高阿彌陀佛壇城、石法界法像、大碑林、4大天王等工程。