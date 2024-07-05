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強化指揮與幕僚分工　台南市消防局精心策劃幹部救災安全訓練

▲台南市消防局為提升大隊指揮能力及幕僚作業分工效能，特於7月1日至8日舉辦幹部救災安全訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局為提升大隊指揮能力及幕僚作業分工效能，特於7月1日至8日舉辦幹部救災安全訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升大隊指揮能力及幕僚作業分工效能，特於7月1日至8日舉辦幹部救災安全訓練，此次訓練在於加強消防幹部的指揮能力及救災安全應變，確保在處理各類災害時，幕僚群能夠更有效率協同作戰並保障救災人員安全。

▲台南市消防局為提升大隊指揮能力及幕僚作業分工效能，特於7月1日至8日舉辦幹部救災安全訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次培訓目的是提升各級指揮幕僚的專業能力和互相分工合作，透過實際演練和案例歸詢來強化各級幕僚在各種災害發生當下應變能力。這次訓練內容包括災害現場指揮應變、災害風險評估和團隊協作默契等三大面向，確保每位消防人員都能在救援行動中能安全地執行任務，並維護自身和團隊的安全及落實指令執行。

市長黃偉哲表示，指揮官需要具備快速應變、專業知識和優秀的決策能力，以確保災情能正確且迅速處理；現場幕僚群在消防救災中扮演著極其重要的角色，是協調災害現場指令執行和確認執行成果窗口，藉由這次加強訓練提升整個救援行動的效率和保障市民生命財產安全。

▲台南市消防局為提升大隊指揮能力及幕僚作業分工效能，特於7月1日至8日舉辦幹部救災安全訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，當災害擴大，現場指揮官層級逐級遞升時，這一連串的作戰方針取決於報案資訊統整、人車報到管控、火場狀況判斷、搶救作為延續及善後迅速處理等作為。透過這次訓練，不僅在幕僚救災技能和指揮管理能力上有顯著的提升，還特別加強團隊間的協作默契，有助確保大台南市民安全及消防人員救災安全。

▲台南市消防局為提升大隊指揮能力及幕僚作業分工效能，特於7月1日至8日舉辦幹部救災安全訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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關鍵字：

指揮幕僚分工台南消防局安全訓練

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