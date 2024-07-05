台南最優芒果新鮮直送　黃偉哲快閃桃園直推分享不藏私

▲台南市長黃偉哲5日帶著鮮豔噴香的台南芒果前往桃園，在大遠百桃園店舉行台南芒果快閃市集最終場，黃偉哲要將最好吃的芒果分享給桃園地區好朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

目前正值2024台南國際芒果節，繼上個月在板橋、竹北遠百快閃創下銷售佳績，台南市長黃偉哲5日帶著鮮豔噴香的台南芒果前往桃園，在大遠百桃園店舉行台南芒果快閃市集最終場，黃偉哲直說不能藏私，要將最好吃的分享給桃園地區的好朋友！

黃偉哲市長表示，台南芒果產量是全台最多，在全世界高品質芒果當中，台南更絕對占有一席之地，近期市府團隊努力行銷，在日、韓、新加坡等國都賣得很好，因此這次特地將最優質的台南芒果帶來桃園介紹給消費者。

黃偉哲市長說，今年台南推出芒果寶盒，將愛文、金煌、西施、貴妃、烏香等各種品種的芒果裝在一個禮盒，滿足大家想要各種滋味一次滿足的願望，保證大家喜歡，歡迎來桃園大遠百品嘗選購最高品質的台南芒果。

黃偉哲在現場，與甜點達人一起製作芒果泡芙，現切的芒果塊佐鮮奶油的泡芙，一口咬下甜蜜多汁，讓人在炎炎夏日中感受到幸福的小確幸。

農業局表示，台南芒果每年6、7月為產季，因2023年芒果盛產，樹體養分未能完全恢復，再加上今年花期參差不齊，產量略為減少，但品質仍是絕佳。近日天氣炎熱，產區高品質的芒果接連上市，若是在今年暑假期間走訪台南，除了品嚐美味的小吃，也能參考新推出的台南美味芒果地圖，解鎖隱藏各地的寶藏店家，一嚐沁涼消暑的芒果冰。

5日活動現場，南化、官田、左鎮、玉井、楠西等芒果產區各自帶來最新鮮芒果，包括楠西區青農楊沁娟帶來自家栽培的紅(愛文芒果)配綠(九五酪梨）組合、南化區農會品牌南芝園準備香氣濃郁的「在欉紅」愛文芒果等；現場也有各地區農會和店家準備的芒果乾和天然果乾，每一口咬下都香甜滿郁。

另外，也不能錯過府城大水缸的酸梅湯、芝麻先生的芝麻系列產品、後壁區楊媽媽菓子工坊的米麩金饌鳳梨酥、雪茄厚蛋捲，南化區的小歇冰舖與在地小農攜手合作製作美味天然的義式冰淇淋等台南知名農特產品。5日在活動現場消費滿500元，還可享抽獎1次，獎項包括50元現金現折券、農特產等好禮。