黃偉哲16度上東森農場賣外銷等級愛文芒果　王令麟送東森幣完售2千箱

▲台南市長黃偉哲第16度化身購物專家，上東森農場live銷售愛文芒果，短短40分鐘共2,000箱全部完售。圖中左起為東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、東森購物總經理彭鴻珷、台南農產運銷公司總經理楊弘義。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

夏天消暑吃芒果，去年東森農場開賣大受好評的外銷等級愛文芒果，今年又來了，台南市長黃偉哲第16度化身購物專家，於4日親自上Live節目，分享台南芒果的香甜好滋味，無論是直接吃或打成果汁，都能滿足味蕾外，這次更提供超值價格給東森會員，東森農場賣一箱約15～18顆不到千元，東森集團總裁王令麟再回饋50%東森幣支持小農，掀起搶購熱潮，共2,000箱、12,000公斤，40分鐘內全部售罄。

果肉鮮甜多汁，每一口都充滿濃郁香氣的台南愛文芒果，不只國內消費者喜愛，也是國外旅客來到台灣必嚐的在地美味，其中，南化地區的氣候和白堊土壤造就獨特栽培環境，芒果果肉扎實、纖維細軟，甜度高且香氣持久，尤其小農不以人工催熟，而是耐心等待芒果自然熟成，口感、味道特別好，是最道地的「台南甜」。

▲東森農場產地直送台南南化愛文芒果，一箱不到千元，掀起熱烈搶購。

此次東森農場嚴選產自台南南化的芒果，被黃偉哲稱為「打遍天下無敵手」，因為大多數都是外銷到日本、韓國、新加坡、馬來西亞，深受國外消費者喜愛，接下來還有計劃進軍歐洲，而能夠少量留在國內市場，對消費者來說是一大福音，除了產地直送最新鮮，也保證顆顆在叢紅，一箱10台斤約15～18顆，提供最優惠990元，再回饋50%東森幣，相當於半買半相送，平均一顆21元，吸引許多人下訂搶購，準備在這個夏天化身「芒果富翁」大口吃起來。

黃偉哲說，外銷等級的南化芒果，在日本一顆價格高達120幾塊，但在國內可以便宜吃到，有很多日本、韓國的消費者甚至表示坐飛機來台灣吃芒果或芒果冰都划得來，東森農場賣一箱千元有找，價格差異相當大，可見東森農場的優惠多麼吸引人。

▲東森農場提供消費者最多回饋，給予農民最大支持，讓黃偉哲16次來到東森農場推銷當地優質農特產品。

黃偉哲提到，不怕貨比貨，只怕不識貨，東森農場提供了非常好的優惠，也大方給予東森幣高額回饋，加上台南的農特產品品質本來就好，價格實惠使得消費者購買意願高，買得多，農民受益也更多。不管是鳳梨、文旦還是芒果，很感謝王令麟董事長支持，以及東森購物平台提供這麼好的條件，持續協助台南的農民，因此他們不辭辛勞，從台南到台北，一次又一次，第16次來到東森農場做推銷，未來也會繼續與東森購物合作，歡迎大家來到東森農場採買優質產品。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。