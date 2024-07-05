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屏東37歲男意外過世「1家7人生活困難」　枋寮警聯手友人送暖

▲枋寮警分局東海派出所藍清輝所長結合民間捐款宋家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所藍清輝所長結合民間捐款宋家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獅子鄉37歲宋姓男子日前工作意外過世，留下3名幼子及同住父母與太太，全家生活陷入困頓，枋寮警分局員警獲悉自掏腰包，並結合協調民間友人、慈善團體捐款2萬5000元，幫助宋家暫度難關。

▲枋寮警分局東海派出所藍清輝所長結合民間捐款宋家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前透過獅子鄉民代表蔡特文得知，獅子鄉37歲宋姓男子意外離世，留下6歲、9歲及10歲的孩子，及同住的父母。宋家領有中低收入戶證明，妻子從事臨時工收入維生，突來變故，讓宋家生活陷入困難。

藍清輝獲悉後自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、鄭再松、蘇財福、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、劉財發、黃進成、黃慶春、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳其鋒等人，並透過枋寮分局Facebook專業得知東海所經常響應大愛之民間善心團體-深耕社會關懷協會之林陳瑞英、周明淨、林素蓉、劉冠君、馬鵬裕等人，共同捐助新臺幣2萬5000元，冀望微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助他家減輕負擔。

枋寮分局長林俊雄肯定藍所長帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，主動結合善心人士解決弱勢家庭困難，讓大愛傳到社會每個角落，足資同仁學習。

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