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卡努風災捐500萬助仁愛鄉災民　許淑華偕韓國瑜赴龍山寺致謝

▲台北市龍山寺為卡努風災捐款500萬元，南投縣長許淑華率鄉親北上、偕同立法院長韓國瑜拜會表謝忱。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲台北市龍山寺為卡努風災捐款500萬元，南投縣長許淑華率鄉親北上、偕同立法院長韓國瑜拜會表謝忱。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉去年遭卡努颱風重創，台北市艋舺龍山寺第一時間捐出500萬元協助災民重建；南投縣長許淑華1日特地偕同立法院長韓國瑜、立委游顥、仁愛鄉長江子信、縣議員林庭秝等人，前往龍山寺拜會並表達謝意。

許淑華率仁愛鄉親赴龍山寺頒發感謝狀，更特別帶來仁愛鄉的蔬菜和龍山寺分享，該寺董事長黃書瑋代表接受，副董事長吳祚明、董事黃大瑞、董事黃豐猷、監事莊裕明等人也在場觀禮。

▲台北市龍山寺為卡努風災捐款500萬元，南投縣長許淑華率鄉親北上拜會表謝忱。（圖／南投縣政府提供）

▲台北市龍山寺為卡努風災捐款500萬元，南投縣長許淑華率鄉親北上拜會表謝忱。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，台北市艋舺龍山寺去年得知仁愛鄉受卡努颱風重創後，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，捐贈善款幫助災民，為災區重建注入溫暖與力量；許淑華指出，龍山寺500萬元善款，百分之百用在災民身上，仁愛鄉也慢慢重建復原中，縣府和鄉親也邀請寺方多到南投走走。

▲台北市龍山寺為卡努風災捐款500萬元，南投縣長許淑華率鄉親北上拜會表謝忱。（圖／南投縣政府提供）

▲台北市龍山寺為卡努風災捐款500萬元，南投縣長許淑華率鄉親北上拜會表謝忱。（圖／南投縣政府提供）

韓國瑜表示，很高興陪同南投縣長許淑華走訪慈祐宮及龍山寺，並感謝宗教界伸出援手，幫助去年卡努颱風受災的仁愛鄉，所有仁愛鄉民都非常感謝；韓國瑜指出，宗教信仰或有不同，但愛心是一樣的，龍山寺主祀聞聲救苦、大慈大悲的觀世音菩薩，黃書瑋也真的是聞聲救苦、捐助仁愛鄉，讓仁愛鄉親得到更好照顧，他很榮幸看到讓人溫暖的事蹟和這麼多好人。

黃書瑋說，沒料到許淑華和韓國瑜都跑來致謝，去年卡努颱風造成南投災害時，他透過熟人致電許淑華，希望讓流離失所的災民早日脫離無家可歸的痛苦，散播觀世音菩薩大慈大悲、無遠弗屆的精神，也希望台灣的百姓不要遭到任何苦難，寺方也很樂意對偏鄉的孩子給予更多幫忙。

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