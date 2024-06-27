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社會 社會焦點 保障人權

台中低收單親爸攜女「7小時走回南投」網友暖問捐款　縣府回應了

▲南投單親爸。（圖／民眾提供）

▲一名失業單親爸欲帶女兒從台中走回南投，網友們想要出手援助，捐款甚至提供工作機會等，男子戶籍所在地的南投縣政府表示，將派員了解狀況，暫不會開捐款專戶。（圖／民眾提供）

地方中心／南投報導

台中市警方日前深夜巡邏時，在大里區發現一名36歲陳姓男子，因失業沒錢，帶著8歲女兒打算徒步從台中走近30公里回南投老家。消息傳出，不少民眾、網友想捐款欲幫助陳姓父女。陳男設籍所在的南投縣政府證實，陳男確實被列為關懷的中低收入戶，但陳在老家與其他兄弟姊妹居住，經濟無虞，縣府社會及勞動處已派案給南投區社福中心，將派員進一步訪視確認陳男家庭和經濟狀況，暫時不會啟動開戶捐款。

據了解，陳男老家在南投市，而且和其他兄弟姊妹同住透天厝，經濟無虞，但是陳男本身小家庭是被縣府列冊關懷的中低收入戶，由於長期工作不穩定，可能因此才想回老家投靠家人。縣府社會及勞動處表示，已派案給南投區社福中心，將由社工進一步訪視確認陳男家庭和經濟狀況，暫時不會啟動開戶捐款。

據悉，陳男自己一人帶小孩，但曾多次遭通報，也被台中市府被列為脆弱家庭。昨日媒體批露消息後，不少關心電話湧入警局，包括建商、貨運行、防水工程等企業，業主們不但願意提供工作機會，也願資助小孩上學費用，但陳父手機一直關機，目前還聯絡不上。

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