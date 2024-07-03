6年A走信徒捐款1584萬！比丘尼判囚2年10月+全額賠償

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台中1間禪寺派駐台北講堂的1名比丘尼，涉從2015年到2021年間利用辦理會計出納業務之便，私吞講堂信徒捐款1584萬餘元，經禪寺查帳發現提告，比丘尼認罪但還不出錢，刑案一審被依業務侵占罪判刑2年10月，禪寺另提告求償，台北地院審結，判這名比丘尼須全額歸還，可上訴。

判決指出，這名50多歲比丘尼被派駐禪寺設在台北市的台北講堂，除招募信眾、研修佛經與舉辦法會，並一手處理講堂所有會計出納業務，深受禪寺信任，但2021年間，禪寺察覺講堂開立的捐款感謝狀金額有異，查帳發現這名比丘尼A錢。

檢方費了一番功夫與寺方對帳，查明這名比丘尼從2015年5月起，利用禪寺內控鬆散漏洞，將部分信徒捐款不入帳，每個月私吞幾萬元到100多萬元，截至2021年11月，共得手1584萬餘元。

比丘尼到案認罪，推稱把贓款用於接濟俗家親友，但比丘尼提及的家人被檢方偵訊時，都否認拿到錢、堅稱不是共犯，比丘尼名下無資產，又交代不清贓款流向，但持續6年多犯行因屬接續犯、僅論處1罪，北院刑案一審依法定最重可判刑5年的業務侵占罪，判她2年10月徒刑，並全額沒收犯罪所得，可上訴。

禪寺另提附帶民事求償，這名比丘尼案發後被辭退，索性不出庭，也不提書面抗辯。台北地院審結，認定她挪用公款，造成禪寺財產損害，判她須全額歸還，可上訴。