太詳細曝蘿拉手段「蔡阿嘎擋人財路」　網驚抖：背後恐有高人指點

▲蔡阿嘎還稱， 蘿拉拿了六位數的公關品。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）



網搜小組／劉維榛報導

蔡阿嘎終於揭開來龍去脈，指稱蘿拉年薪200萬，但利用AB合約詐財千萬，如今一句道歉都沒有，受害過程影片上架後，蔡阿嘎甚至發出不自殺聲明，引來眾多網友擔心「感覺背後勢力很大」，懷疑有高人指點，如今詳細手法被爆開，「以至於影響到他們的財路...細思極恐！」

一名女網友看完「開除前員工蘿拉」影片後，事後又見到蔡阿嘎發出不自殺聲明，這讓她在Dcard擔心直呼，「感覺就被威脅了？」甚至有人懷疑，「感覺是她背後是有可能有個組織在協助安排這些詐欺事件？」

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原PO分析，這則不自殺聲明的PO文，正因為時間點有些特殊，為什麼不是在阿嘎發切割聲明的時候威脅他？而是解釋完作案手法之後才來威脅，「有沒有一種可能是，前員工背後的詐騙集團用同樣的手法，還正在別的公司撈錢中，但阿嘎的聲明影片把他們的手法解釋得太清楚，以至於影響到他們的財路，才來威脅的呢？」讓原PO越想越害怕，「細思極恐...希望好人會有保庇！」

底下網友也驚喊，「超恐怖！這世界好黑暗」、「之前搞過詐騙還沒事，加上5年捲走8位數，背後應該有高人指點」、「那是不是也可以合理懷疑之前被黑衣人偷襲...」「感覺背後勢力很大」、「看完影片認真覺得前員工是個狠角色，超可怕，是我太善良了嗎，完全無法想像一個人竟然能做出這麼多扯到爆的事」、「我覺得她之前是詐騙集團的，所以認識的人應該很雜」、「阿嘎、二伯請定時發限動報平安，麻煩大家按讚推上去讓他們看到」。