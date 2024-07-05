心疼蔡阿嘎　陳沂曝1事「比損失千萬更心痛」：這種人就是慣性說謊

▲蔡阿嘎4日公布解雇元老成員蘿拉的真正原因。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎4日晚間發布新影片，解釋解雇前員工蘿拉的來龍去脈，詐財高達8位數，手法令許多網友瞠目結舌，網紅陳沂狂搖頭，直呼「真是個鬼故事」，認為這種人就是習慣說謊，而且臉皮很厚，同時也心疼蔡阿嘎，比起損失的8位數，更難過的是「真心換絕情」。

陳沂在臉書發文，看完蔡阿嘎的說明影片，只想說一句「覺得真是個鬼故事」，之前之所以沒發現，是因為開團分潤本來就是不確定金額，有賣好跟賣不好的時候，「這個我懂，確實是這樣」。她表示，廠商分潤給多少錢，也只能相信，「就算後台也可能造假，既然要合作就是維持信任關係」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂指出，「這種人就是習慣性說謊，而且都說的很真喔，然後很厚臉皮，信不信，就算罪證確鑿她一定還敢到處哭訴自己才是受害者」，心疼蔡阿嘎一家遇到這樣的事情，然而，比起損失的8位數，真心換絕情才是更讓人痛心的。

貼文曝光，掀起網友討論，「之前在保養品公司的時候，老闆是假裝賣很好，還有假裝有付錢。確實有些人習慣性說謊是生活方式」、「我覺得公關品要到六位數，是蠻誇張的」、「一看就感覺，油水收了不少」、「一般人可能偷吃吃個幾萬回扣就算了，直接開公司來分一半款項，猛」、「信任破碎才是最可怕的」、「看完覺得，真心錯付的感覺真的是最難過的」。