蔡阿嘎找前員工回鍋！老粉讚爆「喜歡以前的企劃」：感覺又帥了

▲耶嫩回鍋。（圖／翻攝自耶嫩IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎4日晚間發布新影片，解釋解雇前員工蘿拉使用AB合約的手法獲利，不法金額高達8位數，說明事件狀況的同時，也在臉書宣布，找回前員工耶嫩，除了擔任業務窗口，也會協助幕前的企劃，消息曝光，許多網友大讚，「喜歡耶嫩以前的企劃」、「肯定是現在工作室妹子多」。

蔡阿嘎在臉書發文，找回前員工耶嫩加入團隊，「耶嫩正式簽約回鍋啦，闊別三年！歡迎即戰力回家」，耶嫩除了擔任業務窗口的角色，也會協助一些幕前的企劃，之後會常在影片中跟大家見面，「腳踏實地好好工作，心存善念的人就會有福報」。

蔡阿嘎還透露，之後的Podcast找來耶嫩一起錄音，爆料當年離職的真正原因，「肯定不是因為現在工作室妹子很多才回鍋的吧？」

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耶嫩也在IG發限動回應，「心存善念，腳踏實地，歡迎各大廠商發案，我也許不是最優秀，但我會是最用心的」。

▲耶嫩回應 。（圖／翻攝自耶嫩IG）

消息曝光，不少網友都很期待耶嫩的回歸，「超棒～其實以前滿喜歡耶嫩的企劃，被耶嫩吸引訂閱的」、「相知相惜的感覺真好，恭喜耶嫩回歸」、「當初離開時記得有提到制度建立，是先知嗎」、「認真很愛耶嫩欸，期待以後的企劃」、「謝謝前員工的離開讓耶嫩回鍋」、「感覺當初離職就是有內幕」、「感覺又帥了」。

消息也被轉到Dcard，網友紛紛留言表示，「覺得他的企劃比較強」、「耶嫩之前企劃不錯又好笑」、「感覺下半年阿嘎要發力了」、「耶嫩不論在學歷或工作上的能力都比那個大嬸好100萬倍」、「耶嫩的業務能力應該不輸蘿拉吧，光是外型直接+200」。