蘿拉吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」　PTT炸鍋：不意外

▲蔡阿嘎對蘿拉超大方，無奈在背後詐財千萬。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）



網搜小組／劉維榛報導

蔡阿嘎詳細揭開「蘿拉靠AB合約詐財千萬」，甚至狂拗6位數公關品，超貪手法讓各界震驚！對此，有網友驚嘆，本以為蔡阿嘎過氣了，但看著員工能一人吸血這麼多錢，且老闆還都不知道，「代表蔡阿嘎超有錢吧？年收有破億嗎？」文章曝光後，全場點頭回應「廢話，台灣網紅界龍頭了，身價幾十億都不意外」。

一名網友在PTT直呼，看到蔡阿嘎被一個人吸血吸了好幾年，金額少了千萬都渾然不知情，而且光是蘿拉就年薪200萬，也代表著「蔡阿嘎超有錢吧？年收有破億嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友點頭回應，「臺灣YT祖師爺，人家拍15~20年了」、「頂級YT都是上億吧」、「一定破億吧」、「YT界大谷」、「早期的YT就像早期台灣的藝人一樣錢多」、「早就破億了...」「幾億一定有拉，不知道有沒破10億就是惹」、「他跟老婆二伯應該都破上億的，但是給得也多，做公益也不少」、「員工拿1 ，他應該至少拿10」、「廢話，台灣網紅界龍頭了，身價幾十億都不意外」。

事實上，蔡阿嘎痛揭蘿拉超貪人性，年薪已經200萬的她，竟利用AB合約詐財千萬；拿6位數公關品，甚至拿到廠商無法負荷等，如今一句道歉都沒有，直到收到存證信函，才問蔡阿嘎後續要怎麼處理。