巨石砸斷鋼軌「估最快明上午雙線通車」　台鐵：無告警區將補強

記者李姿慧／台北報導

今晨巨石崩落砸斷台鐵和仁隧道北口東正線鋼軌，電車線也受損，西正線採單線雙向行車，列車慢行延誤約15到20分鐘，台鐵預估搶修時間需要1天，最快明天上午搶通恢復雙線通車。由於巨石崩落處距離落石告警系統約3公里，未在偵測範圍，台鐵已規劃補強計畫。

▲巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌和電車線。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵董事長杜微表示，今上午6點21分派駐花蓮的現場公務人員回報，和仁到崇德東正線有落石，因此第一時間立即封鎖東正線，西正線維持單線雙向運行，並加派人員對現場安全維護。

杜微表示，東正線搶通預估要1天時間，必須顧及安全，在確保最安全狀況下才會開通，東正線落石掉落打到軌道跟電車線設備，需要一點時間檢修，搶修進度預估要到明天才有辦法恢復雙線運行，且在確保安全下才會開通。

▲台鐵董事長杜微今說明巨石砸斷鋼軌事件。（圖／記者李姿慧攝）

不過有台鐵人員推估，最快明天上午力拼搶通雙線，恢復雙線通車。

由於巨石崩落處距離落石告警系統約3公里，未在偵測範圍，杜微表示，今起事件地點沒有在落石告警偵測範圍內，0403花蓮強震後，各地區已加派工務監控人員，因此今天現場即時發現落石，有及時處置，當下沒有列車接近，針對告警系統範圍外的地區，也有整體計畫要補強。