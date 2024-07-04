巨石崩落「未在告警偵測範圍」！現場監看發現　列車誤點20分

▲巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(3日)和仁隧道南口剛清除土石流恢復雙線通車，今晨又發生巨石砸斷和仁隧道北口東正線鋼軌，電車線也受損，西正線採單線雙向行車，列車慢行，台鐵預估東部列車延誤約15到20分鐘。由於巨石崩落處距離落石告警系統約3公里，未在偵測範圍，導致未作動，不過台鐵派員現場監視發揮功效，及時封鎖路線。

花蓮強震後地質不穩定，加上大雨導致土石含水量飽和，近期災害頻傳，台鐵6月21日一列229次自強號行經和仁隧道南口，大清水溪土石溢流覆蓋鋼軌，導致新自強號撞上出軌；7月1日再發生崇德到和仁間有大量土石流入侵，7月2日先清除東正線土石恢復單線通車後，7月3日再搶通西正線開放雙線通車。

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未料才正常通車一天，今7月4日和仁隧道北口東正線又遭崩落巨石砸斷鋼軌和電車線，目前採西正線單線行車，短短2周內已發生三起災害。

台鐵公司說明，因7月4日6時21分，工務現場監控人員回報和仁=崇德間東正線K48+730有巨石掉落，損及路線和電車線，即時起封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車，另西正線慢行區域擴及K48+500至K48+800，並加強現場監視以維安全。

▲巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）

台鐵公司指出，台鐵今晨已成立台鐵公司一級應變小組、東區應變分組，今行經和平=和仁=崇德間上下行列車延誤約15~20分鐘。

據了解，巨石砸落地點為和仁隧道北口東正線，土石流處為和仁隧道南口西正線，台鐵雖在東正線設有落石告警系統，不過設置地點為51K處，距離今起巨石崩落地相差約3公里，因此落石告警系統並未啟動。

台鐵在土石流事件後，高風險區已派員監視，今起事件為現場監視台鐵員工發現後緊急通報，台鐵立即採封鎖路線處理，阻止其他列車行駛西正線。