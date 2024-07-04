CNN民調：3／4美選民認為「換掉拜登」民主黨勝算比較大

▲拜登連任之路困難重重。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN最新民調顯示，3/4美國選民認為，如果民主黨不提名拜登作為總統候選人，保住白宮的機會更大。而拜登在第一場電視辯論會表現欠佳後，全國支持度也創下新低點的36%。

這次民調由CNN委託獨立民調機構SSRS執行，結果顯示，全美選民對於川普的支持度為49%，對於拜登的支持度則是43%，川普持續領先的態勢，與CNN今年4月及去年秋天的民調結果一致。

與此同時，全美選民對於拜登的支持度降到36%，45%強烈不支持他的表現。

如果針對各黨內部情況來看，56%民主黨選民認為，如果提名拜登以外的人選，民主黨更有機會贏下總統大選，卻也有43%認為拜登更有勝算。共和黨則有高達83%選民認為，提名川普的獲勝機率較大。

▲拜登與川普在第一場電視辯論會上較勁。（圖／路透）



民調也顯示，如果民主黨改派副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上川普，2人反而差距不大。川普的47%對上賀錦麗的45%，僅僅相差2個百分點，落在誤差範圍內，意味著如果他們真的成為對手，沒有誰明確領先。

不過，近日被點名可能接替拜登的其他民主黨人選，支持度都與總統差不多，並且明顯落後川普，包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。

目前拜登競選團隊堅稱他不會退選，但一些民主黨人士私下討論了替換候選人的可能性。CNN也引述一名消息人士說法報導，眾院民主黨領袖存在分歧，在3日的電話會議上，一些人認為拜登必須讓位，另一些人擔心此舉可能引發軒然大波。

消息人士透露，這次電話會議旨在評估民主黨現在面臨的關鍵時刻，確保所有人都充分表達觀點，主持會議的是民主黨眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），與會者包括民主黨黨鞭克拉克（Katherine Clark）、眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、眾院民主黨政策委員會及指導委員會的代表。