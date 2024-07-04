3辣妹「都是大奶」重訓10分鐘超香！　辣屁褲超神

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber、實況主蘋蘋澎澎個性活潑、身材火辣，近期她積極健身，並找來湘綾、夜雨一起去健身房運動，3人大方秀身材，讓粉絲們大飽眼福。蘋蘋澎澎的YouTube頻道上還有10分鐘精華剪輯版影片，網友們紛紛留言稱讚，「這個企劃超棒的」、「湘綾這條辣屁褲真的很神」、「都好美」。

▲蘋蘋澎澎（右）與湘綾（中）、夜雨（左）拍攝重訓影片。（圖／翻攝自YouTube／蘋蘋澎澎PINPINPONPON，下同。）

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蘋蘋澎澎3日在個人YouTube頻道上傳健身影片，影片中還找來湘綾、夜雨助陣，她直言，這次的辣妹重訓團都是大奶，而且3人都有同樣的困擾，就是胸部太大擔心下垂，容易腰痠背痛或駝背，透過重訓不僅可以改善這些問題，胸部也不會變小，甚至會更挺。

▼▲湘綾的「辣屁褲」相當吸睛。

接下來，3人便在影片中輪流上陣，訓練內容包含上斜臥推、拉背、推雪橇等等，還有運動後的按摩放鬆時間。蘋蘋澎澎很懂觀眾想看什麼，不時會將拍攝角度調整為「邪惡視角」，讓來賓大秀好身材，不過，她也強調，她們來健身房真的都是認真運動，也希望透過這部影片讓更多人愛上運動。

▲蘋蘋澎澎。（圖／翻攝自Facebook／蘋蘋澎澎PINPINPONPON）

影片公開之後吸引不少網友、粉絲留言稱讚，「感謝蘋仔的企劃讓我每個禮拜都有視覺上的饗宴」、「這個企劃超棒的，每個禮拜都有『超湘』的畫面看，真的很享受」、「湘綾這條辣屁褲真的很神」、「都好美」、「這影片給足了滿滿的情緒價值」。

▼湘綾。（圖／翻攝自Facebook／曾湘綾）

▼夜雨。（圖／翻攝自Facebook／吃貨夜雨的生活日記）