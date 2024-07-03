聯發科女神「遭抹黑是小三」　她澄清喊告：都是正常友好關係

▲清大電機研究所畢業的Friendship多次登上PTT表特版。（圖／翻攝friendship_728 IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立清華大學電機研究所畢業，進入聯發科工作的正妹工程師Friendship，靠著聰明的頭腦及亮麗的外貌吸引10.5萬人追蹤IG。然而，近日有網友指控Friendship成為小三、破壞了她的家庭，讓Friendship氣得發文澄清並揚言提告。

有網友在臉書發文表示，「我的法律上另一半已經外X／X遇過了，他叫我也可以去找其他異性友人，我每天都在這種奇特的價值觀中反覆崩潰，但孩子還小，不能離開」，並在文中點名Friendship的本名，指控對方讓她的家庭崩潰等。

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▲▼左圖為網友發文，右圖為Friendship澄清喊告。（組圖／翻攝臉書、friendship_728 IG，下同）



對此，Friendship在IG發文澄清表示，「關於不實言論將會進行提告，與任何公司同事都是正常友好關係，希望謠言止於智者」。事後，發文指控的臉書帳號疑似將文章隱藏或刪除，但未關閉臉書的個人照片及過去貼文。

據悉，Friendship就讀清大時多次登上PTT表特版，除了高學歷之外，外貌身材都完美得可怕，讓不少網友大讚並追蹤。