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陸網紅「夾包哥」遇刺慘死！外傳舞伴丈夫痛下殺手　舞伴回應了

▲▼夾包哥遭連捅數刀，噴血重傷倒地亡。（圖／翻攝微博）

▲外傳夾包哥遭刺，是因為舞伴爭風吃醋。圖右為兇手與舞伴楊二浪的合照。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

吉林省松原市近日發生恐怖命案，有「松原舞王」之稱的網紅「夾包哥」在大庭廣眾下遭捅數刀，送醫後不治身亡。外傳夾包哥遭刺是因為感情糾紛，疑似是為了女舞伴、網紅「楊二浪」而爭風吃醋，楊二浪則對此否認，聲稱自己當天根本沒去，也不曉得發生什麼事。

綜合陸媒報導，夾包哥遭刺身亡的事件近日引起大量討論，動手行兇的趙姓男子目前已經被控制，詳細案發原因正在調查當中。

對此，有網友出面猜測，之所以會發生這起命案，可能與夾包哥的舞伴、女網紅楊二浪有關係。楊二浪因為長相漂亮，受到許多人追求，除了有跟夾包哥一起跳過舞以外，也曾跟年輕男子、行兇的趙男一起跳舞。

▲▼夾包哥遭連捅數刀，噴血重傷倒地亡。（圖／翻攝微博）

▲▼夾包哥遭連捅數刀，噴血重傷倒地亡。（圖／翻攝微博）

▲▼夾包哥遭連捅數刀，噴血重傷倒地亡。（圖／翻攝微博）

因此，外界認為，趙男之所以會行刺，可能是因為爭鋒吃醋，進而痛下殺手。此外，還有網友起底，夾包哥過去曾有一段婚姻，不過妻子跟朋友私奔，導致他大受打擊，直到後來接觸跳舞、認識楊二浪之後才逐漸好轉，而楊二浪則是開了一間超市。

還有網友說，行兇的趙男疑似是楊二浪的丈夫。不過，對於這場糾紛，楊二浪則透過留言回應，這件事根本不是她老公做的，當天她並沒有去跳舞，不曉得發生什麼事情，現在兇嫌也已經自首了。

 
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