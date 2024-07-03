薔薔開5萬徵剪輯師　「給幾分？」大票點頭心動：贏70%老闆

▲薔薔。（圖／翻攝自IG／linchialing_maze）

記者鄺郁庭／綜合報導

薔薔自《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTuber領域，2022年還自立門戶開工作室。近日她擴大徵才徵剪輯師，月薪5萬元起，公司福利除了基本的勞健保，她還允許員工彈性居家上班。就有網友好奇，這樣的職缺「各位給幾分？」引來大票人肯定，「業界來講算超級高，心動了」、「這薪水蠻有良心。」

薔薔1日在Instagram限時動態徵剪輯師，該職位要有專業剪輯後製能力之外，也要了解其頻道風格，並且能協助社群排程，不過能彈性居家工作，「月薪50,000元起。」福利除了有勞健保，進公司的話則有提供餐點，平常也有獎金，甚至能不定時到各地出遊。

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▲薔薔釋出徵才訊息。（圖／翻攝自IG／chialing_maze）

待遇一出，引來Dcard網友發起閒聊，「薔薔工作室開出的剪輯師職缺，各位給幾分？」原PO表示，不是很懂剪輯師普遍的薪資範圍，「但不含獎金，保底五萬塊感覺蠻不錯的，不過重點還是要看工作量啦！另外能遠端上班也很讚。」好奇大家會對這種網紅工作室的職缺有興趣嗎？

看到貼文後，不少人紛紛點頭，「比很多網紅開得高吧？她之前也在影片（還是節目？）說對員工很好」、「5萬起，她可以直接寫面議，不用明講」、「至少贏過70%以上的老闆」、「好像是有公開徵才的YTR和藝人中開最高的。」

有網友則表示，「要跟他合得來，能創造出他想要的風格比較重要，他的頻道很有個人特色」、「能感覺薔薔對員工很大方、照顧，但也是很高標準要求員工，這工作絕對是又忙，但又得準確……」、「剪輯工作技術性其實不高，現在很多軟體工具都很好用。但是耐心要很好，你要符合老闆（或導演）的要求來剪輯內容，可能會修修改改。」

其中，就有剪輯師現身，「以剪輯師來說只能算正常而已，低於50k的都算鬼價格（我本身是剪輯師）。不過遠端上班你可能要考慮一下，設備應該是剪輯師自己出，成本都要算在裡面，有好有壞。」