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宋楚瑜、馮世寬都來了！彰化員榮醫院總院動土典禮　拚3年內完工

▲▼員榮醫療體系總院動土。（圖／員榮醫療體系醫院提供）

▲員榮醫療體系員榮總院動土。（圖／員榮醫療體系醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員榮醫療體系員榮總醫院新建工程於今(3日)上午舉行動土典禮，中央健保署長石崇良、親民黨主席宋楚瑜等醫界、政界名人到場，前內政部長李鴻源、前國防部長李天羽、前退輔會主委馮世寬、前參謀總長霍守業、林鎮夷等6位一級上將也前來祝賀，員榮總院以準醫學中心規模設計新建，預計2027年底完工。

▲▼員榮醫療體系總院動土。（圖／員榮醫療體系醫院提供）

石崇良表示，在健保點值這麼低的時候，張總院長還砸下這麼多錢，可見勇氣與魄力，未來員榮總床數高達1200床，將為南彰化地區提供醫學中心等級優質醫療，更希望早日看到員榮總醫院這家醫學中心落成。

▲▼員榮醫療體系總院動土。（圖／員榮醫療體系醫院提供）

▲員榮醫療體系總院長張克士。

目前南彰化的醫療體系包括台中榮總體系的員榮及員生醫院、彰基體系的員基醫院、宏仁醫療體系醫院，今天舉行動土的員榮醫療體系總院區，總建坪超過2萬坪的智慧綠建築，由前內政部長、台大土木系李鴻源教授擔任新建工程總顧問。

員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮總醫院是1棟地下3層、地上11層樓，總建坪約2萬3000坪的智慧綠建築，新總院址在台76線林厝交流道出口處，臨近年底通車的東彰快速道路，聯外交通相當便利。屆時將有800床，加上員榮、員生院區既有床位，體系總床數高達近1200床，是南彰化規模最大的醫療體系。

▲▼員榮醫療體系總院動土。（圖／員榮醫療體系醫院提供）

▲員榮醫療體系員榮總院將打造地下3層、地上11層，總建坪超過2萬坪的智慧綠建築。

張克士指出，員榮新總院將成為第五家榮總，並將照顧榮民視為重要目標；新總院將引進多項科技和智慧醫療創新項目，並設有12個特色醫療中心，包括心臟血管中心、消化醫學中心、神經醫學中心、癌症整合治療中心、骨關節與脊椎中心和高齡醫療中心等，還引進達文西機器手臂微創手術，在新院園區有健康步道、花園、森林等自然景觀、藝廊、美食中心等。讓醫院不再冷冰冰，不再有藥水味，而是充滿人情味，像家一樣。

張克士強調，未來將致力於建構智慧醫院和培養跨領域人才，讓診斷更精準、病人更安全、流程更友善、就醫更溫馨。

▲▼員榮醫療體系總院動土。（圖／員榮醫療體系醫院提供）

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