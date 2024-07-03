面試途中救助暈倒翁　甜美正妹畢業生現身：不能見死不救！

記者唐詠絮／彰化報導

全台天氣灸熱猶如紅蕃薯，烏日區79歲張姓男子騎腳踏車外出撿拾回收物，不敵高溫曝曬，暈倒跌坐在人行道上，1名從彰化騎機車要到大里面試、一頭俏麗短髮的張姓女子，發現張男一動也不動的躺在地上，以為被車撞倒立即報警，警消獲報到場，將張男送醫已無大礙，該名正妹今天下午現身，她是彰師大美術系應屆畢業生張寧恩。

▲彰師大美術系畢業生張寧恩救人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

張寧恩外表亮麗甜美、臉上帶著梨渦笑容，穿著一襲黑色背心洋裝更顯氣質，她說，當時她騎機車要到大里區廣告公司面試，騎到台中市烏日區，經過1座橋正在停紅燈時，看到1名老伯癱坐在人行道樹蔭下，附近有1部腳踏車載著回收物，回收物散落一地，當下想說老伯是不是被車撞，有人肇事逃逸，想了約10秒鐘後，決定過去了解狀況。

張寧恩說，當時她見對方都沒有動靜，老伯伯的腳明顯有受傷，遂趕緊打119及110報案，並在現場等警方來，直到確認老伯有被送上救護車才離開，老阿伯非常感謝，大讚正妹「人美心善，面試一定上！」

張寧恩笑著說，當下老伯真的需要幫助，不能見死不救，面試雖然也很重要，後來也有傳訊息給面試的廣告公司，說自己協助路人報案送醫，會耽擱到面試時間，也謝謝廣告公司能體諒，也謝謝警方及救護車後續協助，幫老伯送醫。

張寧恩比預定的時間晚了1小時抵達將面試的廣告公司，也因她住在彰化市，廣告公司又在台中市大里區，廣告公司要她考慮日後是否可上班，但她還沒做最後回覆。

張寧恩強調，「沒有特別想到這是做好事」，只是認為這是很簡單的舉動，打電話通報警消到場，後來從警方得知老伯是撿拾回收物，因為天氣太熱，差點熱中暑，「太好了」幫忙叫救護車趕快將老伯送醫。