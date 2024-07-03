別亂丟！廚餘驚見比臉大「巨蛙」與老鼠　彰化女清潔隊員驚嚇

▲廚餘桶被丟入巨大青蛙。（圖／清潔隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局自7月1日起正式上路回收新制，2天來還是有11鄉鎮公所垃圾車全車遭退運，在各鄉鎮清潔隊嚴格破袋把關下，以被塞入廢餐盒、飲料杯、平板塑膠為最多，還有在廚餘桶內發現一隻比臉大的巨蛙跟死老鼠，讓女清潔隊員在整理時飽受驚嚇，清潔隊對此強調，巨蛙跟死老鼠皆是垃圾，不應丟入廚餘。

環保局指出，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾破袋檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場將袋中資收物拾起分類。如勸導後仍未改善，則會依違反廢棄物清理法規定，處以最高6,000元罰鍰。

這些被被抽查出垃圾袋內有回收物，以被塞入廢餐盒、飲料杯、平板塑膠為最多，比例超標，還有壞掉的雨傘等等，不僅整車遭退回，連帶也被記點，讓清潔隊員得承受民眾的怨言，還得重新整理垃圾，搞得超疲累。

其中，出現在南彰化某鄉鎮清潔隊，隊員在整理廚餘桶時，赫然發現一隻巨大青蛙及死老鼠，當場嚇得花容失色，還有男隊員見狀直呼「沒看過這麼大的青蛙」、「這是阿嬤養大的嗎」，隊長強調，民眾要做好回收分類，不僅死青蛙與死老鼠都是屬於垃圾，就連蛋殼也是，千萬不要丟到廚餘桶內。

▲廚餘桶被丟入死老鼠。（圖／清潔隊提供）