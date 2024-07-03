21歲女大生騎車誤闖國道又逆向！釀3車追撞　她命大僅輕傷

▲越籍女大生誤闖國道遭撞。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名21歲越南籍女大生昨夜要返回學校，騎機車自中投交流道南下進入國道3號，逆向行駛於內側車道，行駛到207K時，有3輛轎車因閃避不及發生追撞，所幸女騎士僅肢體擦傷、輕傷送醫，相關肇事經過及肇因研判由國道七隊持續調查釐清中。

彰化縣消防局昨夜23時36分據報，一名女騎士在國道南下207K遭撞傷，立即調派東區分隊前往緊急救護，到達現場時，有3輛自小客車及一部機車事故，1名21歲女性機車騎士受傷，經評估意識清楚、肢體擦傷，給予適當救護處置後，送往彰化基督教醫院。

國道七隊初步調查表示，據該名女駕駛騎乘普重機車，因不熟悉路況，自中投交流道進入國道，逆向行駛於內側車道，與第一輛車碰撞後，後方2輛車也反應不及往前追撞，造成機車倒地，後照鏡也撞斷，女騎士輕傷送醫，現場於23時40分許排除。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人行駛高速公路時，應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，行人、機車或自行車誤闖國道高速公路，處駕駛人3,000以上6,000元以下罰鍰。