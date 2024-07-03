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社會 社會焦點 保障人權

家人遇詐立志從警！彰化甜美實習女警　首出擊成功逮車手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名實習女警郭子瑤，6月份才分發到田中警分局，因家人曾遇到詐騙，便立志從警，她在警局與學長姐一起學習辦案，參與逮捕詐欺車手，這也是從事警職來破獲首案，她表示，比起破獲警職生涯首案，更開心的是逮獲詐騙車手，能幫民眾保住辛苦錢。

▲彰化甜美實習女警郭子瑤。（圖／警方提供）

▲彰化甜美實習女警郭子瑤。（圖／警方提供，以下同）

田中分局田中派出所長石竣帆表示，日前接獲一名蕭姓民眾報案，他爸爸遭詐騙集團以假投資手法詐騙，並相約於住家面交50萬元，警方遂請蕭父協助警方誘捕面交車手，並在附近埋伏，待羅姓取錢車手現身面交現身逮人，當場查扣手機、識別證、交易收據及現金50萬元等證物，羅男經警詢後，依涉詐欺罪嫌移送。

▲彰化甜美實習女警郭子瑤。（圖／警方提供）

▲車手身上的證物。

郭子瑤說，目前詐騙案件非常多，當天實際參與圍捕行動時，學長姐在事前都已做好縝密的準備，發現車手進入被害人家中，她就和大家一起衝進去，順利逮捕羅姓車手，當場查扣手機、識別證、交易收據及現金50萬元等證物。這是她警職破獲首案，實際參與案件時很刺激、新鮮，但更開心的是能幫被害人保住辛苦的血汗錢。

田中警分局長簡龍宏指出，詐欺犯罪氾濫，勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利之資訊，這些極有可能是詐騙集團所使用的假投資詐騙手段，一不小心可能就會使大半輩子的積蓄付諸流水，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。

▲彰化甜美實習女警郭子瑤。（圖／警方提供）

▲田中警分局逮捕車手。

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