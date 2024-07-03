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臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

▲臺東觀光夜市增加營業日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東觀光夜市增加營業日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為了滿足廣大民眾對臺東觀光夜市的熱愛，正氣路觀光夜市決定在7、8月暑假期間增加營業日，從原本的每週四至週六，自3日起將增加週三營業日計四天，臺東縣長饒慶鈴誠邀請大家利用暑假期間來到正氣路觀光夜市，享受多一晚的歡樂時光，體驗豐富多彩的夜市生活。另外，縣府也宣布暑假後將啟動觀光夜市環境品質提升計畫，朝向東部示範型觀光夜市目標邁進。

臺東縣政府表示，除了增加暑假期間營業天數外，正氣路觀光夜市協會在管理方面也做出以下努力：1、清潔人員於營業日撤場完畢，隔日上午將再巡視、清掃相關區域。2、響應環保局政策，7月1日起不得提供一次用塑膠飲料杯。3、營業期間攤商自行設置小型廚餘桶，於營業結束後將廚餘集中在協會設置的廚餘回收桶內統一處理；所有廚餘嚴格禁止排放水溝及公共洗手台，且在清洗台內有裝設油水截汙槽。4、強力宣導垃圾減量、禁用一次性餐具，並向環境部申請不鏽鋼環保餐具提供給各個攤販使用，連同清洗機一併供攤販使用。5、超過八成的攤販已經支持行動支付，讓遊客享受更加便捷的消費方式。

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同時，縣府積極向經濟部爭取「臺東市觀光夜市環境品質提升計畫」經費400萬元及縣自籌款450萬元，總計850萬元整，預計於今(113)年暑假過後開始規劃、動工，將基礎設施更新、優化路口意象及鋪設平整道路、規劃人行步道，為臺東增加打卡景點，持續向東部示範型觀光夜市邁進。

縣府財政及經濟發展處指出，臺東夜市以獨特的在地風味聞名，縣府及正氣路觀光夜市協會將一如既往地保證食品安全和環境衛生，讓每一位來到夜市的朋友都能放心購物、安心品味，展現當地熱情好客的一面。觀光人潮不僅促進了當地經濟，也讓遊客們留下了美好的回憶，成為臺東觀光的亮點之一，歡迎大家暑假來臺東觀光夜市逛一「夏」。

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