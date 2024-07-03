花東城市幣交換首日　千位民眾搶領！臺東金幣被秒殺

▲臺東金幣發放首日即發放完畢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府為因應0403強震受創的花東觀光產業，積極推動TTPush(臺東金幣)計畫，支持花蓮振興觀光。2日中午12時在花蓮火車站發放金幣，結果獲得熱烈迴響，吸引超過千名熱情民眾到現場搶領金幣，臺東縣政府表示，第一波振興活動預算於首日發放完畢，消費回饋仍持續進行。

為振興受0403強震影響的花東觀光產業，臺東縣政府積極用TTPush(臺東金幣)支持花蓮振興方案。臺東縣長饒慶鈴於6月25日「數位有購力．振興拚經濟」記者會上正式宣布，透過城市幣的跨域使用，促進花東地區的觀光業復甦和經濟合作。持有TTPush的民眾可用金幣在花蓮特約商店消費使用，此次活動並透過數位發展部數位產業署的普及智慧城鄉生活應用計畫，推動促進地區間的合作發展。

臺東縣政府表示，此次活動每位參加者均可獲得10000枚臺東金幣，這也是TTPush首次以如此高額的金幣規模發放。活動首日即吸引了大量民眾的排隊搶幣，第一波振興預算已發放完畢，希望能透過金幣的驅動，整合政府與民間的協力合作，帶動振興觀光市場作用，並同時推動ESG理念，鼓勵大家用行動支持當地商家，體驗具有地方特色的點數經濟生態圈。

此外，行政院的振興花蓮震後獎勵旅遊活動，選用臺東金幣折抵方案，使得前來花東旅遊的遊客更享有實惠。這場熱鬧的金幣發放活動不僅拉近了花東兩地的距離，更展現了當地振興與合作的新里程碑。有關更多活動資訊，請關注花蓮官方LINE帳號：＠516jxxlt，所有活動資訊將依主辦單位公告為主，敬請留意。