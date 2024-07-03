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暑假搶攻親子客！飯店聯名衛武營推主題房　入住享頑皮世界門票

▲▼高雄福華飯店攜手衛武營推出聯名親子房。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲高雄福華飯店攜手衛武營國家藝術中心推出聯名親子房。（圖／高雄福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

暑假是家庭出遊熱潮，飯店紛紛推出活動搶攻親子市場。高雄福華飯店每年暑假都和衛武營國家藝術中心聯名推出超萌親子房，今年加碼，從北到南的福華旅宿入住就送豐富周邊。國泰和逸飯店台南西門館則則攜手頑皮世界野生動物園推出住房專案，入住就送自助早餐和動物園暢玩門票。

衛武營「花露露的童樂節」是每年暑假享譽全台的藝術盛事，今年即將在7月6日至21日推出規劃豐富的節目演出和活動，藉由劇場中各種天馬行空或神奇技藝，為孩子們帶來探索世界的無限勇氣及創造力。

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▲▼高雄福華飯店攜手衛武營推出聯名親子房。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲客房有Hovii熊迎賓。（圖／高雄福華大飯店提供）

高雄福華大飯店年年與衛武營攜手推出聯名親子房，近2年推出即搶訂一空。客房內有100公分高的福華吉祥物Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的衛武營吉祥物花露露及Hovii熊身影，還有價值超過2000元的週邊商品熊布偶、彩色鉛筆組、花露露專利不灑泡泡瓶、好朋友磁鐵組及望遠鏡等，通通都可以免費帶回家。

▲▼福華衛武營親子房。（圖／記者許宥孺攝）

▲不僅高雄福華有親子房，入住全台的福華飯店集團也送花露露專案周邊。（圖／記者許宥孺攝）

此住房專案可享衛武營花露露的童樂節目購票85折優惠，每房依人數加贈麗香苑自助早餐且有Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽，專案自即日起至8月31日開放預訂，每晚3999元起。此外，從北到南的福華飯店集團也同步推出此專案，入住可享豐富花露露、Hovii熊周邊贈禮。

▲和逸飯店‧台南西門館攜手「頑皮世界」打造療癒的動物體驗行程。（圖／和逸飯店‧台南西門館提供）

▲和逸飯店‧台南西門館攜手「頑皮世界」打造療癒的動物體驗行程。（圖／和逸飯店‧台南西門館提供）

▲和逸飯店‧台南西門館以豐富的遊樂設施及卡通主題聞名。（圖／和逸飯店‧台南西門館提供）

▲和逸飯店‧台南西門館以豐富的遊樂設施及卡通主題聞名。（圖／和逸飯店‧台南西門館提供）

廣受親子客歡迎的國泰和逸飯店台南西門館則攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」推出住房專案，依住房房型提供自助早餐及動物園暢玩門票，並送動物餵食體驗飼料。即日起開放訂房，每晚5280元起。

▲和逸飯店‧高雄中山館攜手懶骨頭沙發品牌推出住房專案。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

▲和逸飯店‧高雄中山館攜手懶骨頭沙發品牌推出住房專案。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

和逸飯店高雄中山館則攜手美國懶骨頭品牌推出「逸覺好眠」住房專案，每間客房有精選的懶骨頭沙發，讓入住旅客徹底放鬆，不論是躺著耍廢看窗外港景，還是坐著發懶都行。

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