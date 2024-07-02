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雪隧5個月抓罰「161輛烏龜車」　暑假啟動大客車優先通行

▲▼雪隧今年1到5月取締161件慢速車。（圖／高公局提供）

▲雪隧今年1到5月取締161件慢速車，用路人在不超速之下，盡量提高車速。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假開跑，國道湧現出遊車潮，高速公路局預估，暑假期間國道5號路段南向尖峰為周五、周六，北向尖峰為周日、周一，車流約是去年平日年平均量的1.2倍至1.4倍；雪隧今年1到5月取締慢速車161件，目前已在雪隧北向路段設置慢速車示警系統，高公局呼籲用路勿當路隊長，避免後方車流回堵。

高公局指出，2023年通過雪隧北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約占2%，顯示仍有一定比例駕駛，未依速限適當加速通過；7至8月暑假期間慢速車示警次數約占車流量的2.8%，較年平均為高，顯示暑假慢速車仍有較高的情形。

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國道公路警察局目前雪隧內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可針對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等4項違規進行取締。高公局表示，據統計，去年取締慢速車共有196件，而今年1至5月則取締161件。

高公局也在雪隧北向路段設置3處慢速車示警系統，雖不作為執法取締使用，但在不壅塞情形下，時速低於每小時70公里的車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以3000至6000元罰鍰。

此外，高公局表示，暑假期間將機動實施或延長大客車優先通行、大客車專用道等措施，預估搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。建議民眾往返東部多搭乘公共運輸以避開國5壅塞；若仍欲自行開車，建議利用台9線替代道路前往。

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