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暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

▲▼花蓮縣青年住宅游泳池暑期7月1日至9月30日沁涼開放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣青年住宅游泳池暑期7月1日至9月30日沁涼開放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

酷暑到來，花蓮縣青年住宅游泳池暑期沁涼開放，縣長徐榛蔚1日前往視察，瞭解游泳池周邊環境及遮陽網，花蓮縣議員笛布斯‧顗賚也到場關心，徐榛蔚叮嚀暑期戲水應謹守警告標示牌之提醒，注意自身戲水安全。

▲▼花蓮縣青年住宅游泳池暑期7月1日至9月30日沁涼開放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚甫到青年住宅游泳池入口，便已聽到孩子們戲水的聲音，顯見在炎炎夏日到游池戲水是孩子最喜愛的活動之一。由於近年夏季氣溫年年飆升，即便是游泳戲水的消暑活動，仍要小心避免熱傷害，徐榛蔚除巡視整體周邊環境外，也相當關心游泳池的遮陽網是否能夠有效遮陽，讓孩子們都能玩得盡興。

▲▼花蓮縣青年住宅游泳池暑期7月1日至9月30日沁涼開放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

進入暑假戲水的高峰期，學生參與水域活動頻率漸增，徐榛蔚提醒學生注意戲水安全，避免在燥熱氣候下，無視禁止戲水活動等警告標示牌，前往河川、溪流或湖海等偏僻或人煙罕至水域嬉戲玩水，切勿輕忽開放性水域危險性，並請家長務必留意學生暑期行蹤及戲水安全，從事水域活動時，一定要選擇安全地點，不要靠近危險區域。

▲▼花蓮縣青年住宅游泳池暑期7月1日至9月30日沁涼開放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚前往視察，瞭解游泳池周邊環境及遮陽網等設施。

花蓮縣青年住宅游泳池於暑假期間7月1日至9月30日沁涼開放，每日開放三個時段，分別為上午7時至中午12時30分、下午13時30分至下午17時、晚上18時至22時。

▲▼花蓮縣青年住宅游泳池暑期7月1日至9月30日沁涼開放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

收費標準如下：一般民眾全票40 ／次；學生（19歲以上憑學生證）及設籍於新城鄉民（憑身份證明文件）優待票20 ／次；領有身心障礙證明之身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人，以及65足歲以上之長者及未滿6歲之兒童則免費入場；而游泳池重要強制規定為120公分以下之孩童需由大人陪同下水，提醒家長務必遵守並配合。
 

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