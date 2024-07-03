蠟筆小新鐵粉必收！全聯5款超萌周邊　買飲料冰品積分樂換購

▲蠟筆小新鐵粉必收！全聯「飲料冰品積分樂」活動除了有指定商品「買1送1」優惠外，還推出5款超療癒蠟筆小新周邊積分換購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

蠟筆小新鐵粉一定要搜集！全聯今夏「飲料冰品積分樂」活動開跑，除了有指定商品「買1送1」等折扣優惠外，還推出5款超療癒蠟筆小新周邊，包括買菜出遊都實用的大容量保冷袋，有小新、小葵、小白等造型，還有超萌小白拍拍燈、公仔吸管冷飲杯、多功能萬用袋等，即日起至9月5日集滿3積分即可換購！

▲多款實用又療癒的蠟筆小新周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，人氣動漫《蠟筆小新》從1990年連載以來紅遍全球，粉絲年齡層非常廣，去年2023首次推出小新周邊後，總換購量突破歷年來積分活動新高，因此今年再度推出蠟筆小新居家生活、療癒可愛的實用周邊，預計可望再創換購佳績，並帶動飲料冰品業績成長1成以上。

今年蠟筆小新聯名「飲料冰品積分樂」，強勢推出5款換購小物，包括「多功能萬用袋」、「保溫保冷袋」、「造型公仔吸管冷飲杯」、「多功能變形頸枕」、「小白USB造型拍拍燈」。自即日起至9月5日，只要持會員或福利卡購買飲料冰品，單筆每滿40元即可獲得1蠟筆小新積分，只要使用3積分或8積分，就可加價換購蠟筆小新周邊1款，換購至9月12日為止。

▲▼「多功能萬用袋」又分為抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包，共6款隨機出貨。（圖／記者林育綾攝）

其中「多功能萬用袋」又分為抽繩束口袋、面紙收納包吊飾、拉鍊零錢包，共6款隨機出貨，外型可愛又方便收納，積分換購只要60元起就能帶回家。

▲大容量的「保溫保冷袋」推出4種造型，分別是：小新、小葵、小白、鱷魚阿山。（圖／記者林育綾攝）

另外還有大容量的「保溫保冷袋」推出4種造型：小新、小葵、小白、鱷魚阿山，買冰品、冷飲或生鮮都能裝，實用又超吸睛，透過積分換購只要169元起。

喜歡「睡衣小新」的粉絲則不能錯過「造型公仔吸管冷飲杯」，除了小新還有小白造型，適合夏天喝冷飲消消暑氣，任一款積分換購249元起。

▲「造型公仔吸管冷飲杯」除了小新還有小白造型。（圖／記者林育綾攝）

而去年換購受到鐵粉歡迎的小新、小白變形玩偶抱枕，今年進化升級成「多功能變形頸枕」，連帽頸枕、靠枕可隨心情變換，背後彈性帶設計還能當汽車座椅靠枕，多功能設計外出旅遊超方便，也能擁有好心情，小新、小白任一款積分換購289元起。

▲「多功能變形頸枕」連帽頸枕、靠枕可隨心情變換。（圖／記者林育綾攝）



同場加映超療癒「小白感應拍拍燈」，小白狗屋也神還原做成造型外盒，還設有三段式光源調節功能，積分換購349元起，就可讓小白陪伴進入溫馨夢鄉。

▲同場加映超療癒「小白感應拍拍燈」。（圖／記者林育綾攝）

而今年暑假蠟筆小新也將再度躍上大銀幕，電影《蠟筆小新：我們的恐龍日記》描述主題樂園「恐龍島」在東京開幕的冒險故事。搭上這波「小新電影熱潮」，全聯也和片商合作，推出早鳥換購抽電影票活動，即日起至7月31日，會員購買蠟筆小新積分商品，單筆任2件即可登錄抽獎，將抽出電影兌換券2張，限100名，小新的忠實粉絲可把握機會！

● 全聯全新冰飲品、獨家商品、買1送1優惠

▲全新冰飲品優惠，最低買1送1。（圖／記者林育綾攝）

此波全聯也趁勢推出全新飲品冰品，以及相關優惠，蠟筆小新粉必喝「SF蠟筆小新風味牛乳」，有蜂蜜、焦糖、草莓煉乳，共3種口味，瓶身印有蠟筆小新圖案值得同步收藏，7月11日前單罐28元，任2罐49元。7月13日～14日更限時祭出「買1送1」，平均每罐只要14元。

▲蠟筆小新粉必喝「SF蠟筆小新風味牛乳」，有蜂蜜、焦糖、草莓煉乳，共3種口味。（圖／記者林育綾攝）

同樣是卡通瓶身造型，全聯獨家「CARRY草莓蛋糕乳酸風味飲」，則是搭上小朋友最喜歡的粉紅豬小妹20周年限量紀念包裝，7月11日前單瓶特價39元，第2件5折，平均一瓶29元。

▲全聯獨家「CARRY草莓蛋糕乳酸風味飲」，則是搭上小朋友最喜歡的粉紅豬小妹20周年限量造型。（圖／記者林育綾攝）

獨家新品還有「雀巢厚美祿可可飲品」，加厚版的美祿香，7月11日前單罐69元，「買1送1」後平均一罐35元。

▲獨家新品還有「雀巢厚美祿可可飲品」，口感加厚。（圖／記者林育綾攝）

而清爽系好評飲品「御茶園麥萃無糖麥茶」，此次推出全新冰釀口味「御茶園冰釀麥萃」，用大麥加冬瓜，清涼自然甜，0咖啡因，7月11日前單瓶特價20元，任2瓶特價35元，任4瓶68元，平均一瓶17元。

大人系提神飲品「威豹 POWER IN風味能量飲料」一罐含有96mg咖啡因，推出「勁香清檸」、「勁芒鳳梨」口味，7月11日前單罐30元，第2件5折。提神系飲品還有「崇德發CDF能量咖啡 拿鐵/無糖黑」單罐30元，第2件5折。黑松沙士也祭出大人系新口味，推出獨特「啤酒花風味」，刺激氣泡，清爽不甜膩，單瓶27元，任4瓶90元。

▲黑松沙士也祭出大人系新口味，推出獨特「啤酒花風味」，單瓶27元，任4瓶90元。（圖／記者林育綾攝）



其他還有「雀巢香檸蜜綠茶」，7/11前單瓶特價23元，2瓶特價45元，4瓶79元，平均一瓶19.8元。還有氣泡酷涼系列「多喝水STAY COOL酷涼礦物質強氣泡水」，7月11日前單瓶特價19元，任2瓶34元，平均一瓶17元，都是消暑的選擇。

●美廉社冰飲品下殺5折起

另外，美廉社7月11日～7月23日期間，推出涼夏冰飲品優惠「最低下殺5折起」，再搭配美廉社專屬「全員凍起來 冷凍折扣卡」，購買冷凍食品、冷凍/冷藏肉品、冷藏海鮮、生鮮蔬果，享天天促銷價再9折，門市提供近300支冰飲品，預估帶來2到3成業績成長。

▲美廉社7月11日～7月23日期間，推出涼夏冰飲品優惠「最低下殺5折起」。（圖／美廉社提供）



美廉社自有品牌「心樸市集」今夏也推出新款冰棒口味，嚴選屏東在地「九如檸檬」，製成清新爽口的檸檬冰棒，單盒4支99元，持冷凍折扣卡只要89元。杜老爺也推農特產「水果口味」，玉井情人果、關廟鳳梨、芒果大鮮果，任選2盒179元，持冷凍折扣卡享161元。「福爾摩沙黑糖仙草冰棒」台灣味十足，也能一起搭配。

同樣也有新上市「黑松沙士大人系啤酒花風味」，促銷單瓶33元，第2件5折優惠！

▲美廉社也有新上市「黑松沙士大人系啤酒花風味」，第2件5折。（圖／美廉社提供）

● 大潤發「涼夏冰品集集樂」送寶可夢公仔

大潤發近來首度推出「涼夏冰品集集樂」，即日起至7月25日期間，全館冰品消費滿99元，持正本購買明細，4張就能兌換保冷袋、6張就可兌換一款「Pokémon可動公仔」！

▲大潤發「涼夏冰品集集樂」，買冰品就有機會兌換超可愛「Pokémon可動公仔」。（圖／大潤發提供）

「Pokémon寶可夢可動公仔」共6款，包含超人氣主角「皮卡丘（ピカチュウ）」、活潑可愛的「小火龍（ヒトカゲ）」、看著就消暑氣的「傑尼龜（ゼニガメ）」、呆萌可愛的「可達鴨（コダック）」、有趣頑皮的「耿鬼（ゲンガー）」、以及代表著療癒和平靜「夢幻（ミュウ）」。除了可享受手動拼裝的樂趣外，部分關節可動，讓您創造擺出喜歡的Pose !數量有限，換完為止。