北市退休婦逛超市5度偷牛肋條　家境富裕「每次只偷1條」

記者張君豪／台北報導

台北市中正區全聯購物中心南昌店從5月10日起陸續遭到一名年邁婦女到店內竊取生鮮肉品－牛肋條，且店員調閱監視器發現，這名年邁婦女下手行竊的手法相當專業，會先從生鮮冷藏櫃取走她要竊取的牛肋條，再走到監視器死角拍不到地方，把牛肋條放入購物包內，藉此規避監視器拍攝；根據商家統計，該女從5月10日到23日總計到全聯行竊5次，每次都是偷牛肋條，店家被偷走肉品財損約2945元，店家無奈報警抓人。

▲劉女每次偷竊全聯超商的牛肋條，過程都被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，該女連續竊取店內生鮮肉品，早已引起店家注意，警方囑咐業者加強聯絡，只要發現該竊嫌蹤跡就立即通報警方逮人，直到5月23日當天，該店業者當天本要到警所正式報案提告，未料當天下午14時許該女又到店內竊取牛肋條，當場被攔下報警處理。





據了解，竊嫌劉女（71歲）是退休人員，住北市中正區，家境十分富裕，卻貪小便宜，從5月初起定期到全聯竊取牛肋條，且每次都只偷一條，每次偷竊平均造成店家約4-6百元財損，劉女落網後不願說明偷竊原因，也不願警方通知家人協處。警訊後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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