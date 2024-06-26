快訊／蘇丹紅案首次開庭　津棧負責人拿全聯當擋箭牌

▲津棧負責人李彥廷（中）。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市津棧公司等6家公司被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，引爆全台食安危機。高雄地檢署上個月偵查終結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將等公司負責人李彥廷6人提起公訴，高雄地院今（26）日首度開庭，李彥廷僅部分認罪，並認為自己的產品沒問題，連全聯超市都曾到工廠查訪，確認品質無誤才進貨。

蘇丹紅風波爆發後，高雄地檢署、調查局與衛生局聯合調查源頭，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近2個地址，其中一個地址是6家公司、另外一個地址則有3家公司，至於海順與淞鋒兩公司則是在其他地點設廠營業。

▲蘇丹紅案高雄地院今日首度開庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地檢署接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、品管謝冠玉、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚，不過，檢方後續將李彥廷、吳正言及謝冠玉等3人聲請羈押禁見獲准，順利扣得其財產1億4000多萬，並展開後續偵辦，並在上個月初偵結起訴。

高雄地院今日上午召開準備程序庭，李彥廷僅部分認罪，認為自己只不過是標示不清，並非詐欺，他的律師團隊也搬出全聯當擋箭牌，認為公司產品沒問題，例如全聯在採購冬菜前，就曾到工廠訪廠，確認品質沒問題才下單，如果要認為公司的產品品質低劣，檢察官應該負舉證的責任。