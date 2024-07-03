　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

▲▼牙膏,清涼,全聯,DARLIE好來,冰箱,阿嬤。（圖／翻攝自全聯臉書社團）

▲一位網友分享自己可愛的阿嬤把牙膏冰到冰箱，原因讓網友哭笑不得。（圖／翻攝「我愛全聯–好物老實説」臉書，下同）

生活中心／綜合報導

夏日炎炎，具有清涼感的用品成為不少人的心頭好。然而，近日有網友在全聯好物社團裡，分享一則關於阿嬤誤把牙膏放進冰箱的趣事，在網路上引起熱烈討論。故事的主角是一位阿嬤，因為看到牙膏包裝上有雪花圖案，誤以為需要冷藏，於是將新買的牙膏放進了冰箱。這篇文章迅速登上熱門話題，網友們也紛紛留言敲碗後續。

原PO表示，當天他下班後補了一些日用品，回家後先洗澡。睡前想用新買的牙膏卻怎麼也找不到，翻遍家裡都沒有。詢問家人，沒想到阿嬤默默打開冰箱，裡面躺著那支牙膏。阿嬤解釋說，因為看到盒子上有雪花圖案，擔心牙膏會壞掉，所以放進了冰箱。

這個故事引起網友討論，紛紛留言：「阿嬤的邏輯真是無敵了，有雪花就放冰箱！」、「這麼涼感的牙膏放冰箱，不是要變成冰凍牙膏了嗎？」還有網友鼓勵原PO：「不要辜負了阿嬤的愛 試試看放冰箱牙膏的差別」文章中的這款牙膏也意外成為討論焦點。

▲▼牙膏,清涼,全聯,DARLIE好來,冰箱,阿嬤。（圖／翻攝自全聯臉書社團）

▲文中意外引起討論的勁涼牙膏，網友紛紛表示想買來體驗涼感程度。

這款引起話題的牙膏原來是DARLIE好來的「清新防護勁涼科技」牙膏。記者實際走訪全聯，找到這款牙膏，上面的確印有明顯雪花圖樣。詢問店員表示，並沒有聽說要將牙膏放入冰箱保存，常溫即可。記者買回實測發現，這款牙膏確實很涼，能夠讓人瞬間清醒。然而，牙膏放入冰箱後，膏體會變得有點硬，口感反而太過冰冷。

在網友熱烈的討論中，引發了一股「勁涼牙膏」熱潮。許多網友紛紛表示想要購買這款牙膏來體驗其涼爽程度。「今天去全聯看到同款勁涼牙膏，剛好特價買一送一！馬上買」、「看完有點入坑了，想買這款好來勁涼牙膏試試看哈哈哈」、「這款牙膏天氣熱用起來滿消暑醒腦的~最近剛好也在用這款」更有網友逗趣回應：「我家附近全聯沒看到這款牙膏欸，都被買去放冰箱了嗎？」

▲▼牙膏,清涼,全聯,DARLIE好來,冰箱,阿嬤。（圖／翻攝自全聯臉書社團）

▲更有許多熱心網友提供勁涼牙膏買一送一的促銷優惠，提醒大家要買來測試可以趁現在。

專家建議，大多數日用品並不需要冷藏保存，建議民眾使用前詳細閱讀產品說明，以確保正確使用和保存。不過，阿嬤不經意的一個舉動，意外地讓大家在炎炎夏日中多了一份清涼與歡樂。

ET快訊
「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工
汪建民罹肺腺癌4期！　醫揭8症狀「常被誤認是感冒」
25歲警跑步猝死　生前救助老人畫面曝光
快訊／00918換股開獎！鴻海、世界掰了
快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報
快訊／00915換股開獎！增刪各17檔　剔除鴻海
獨／台北喜來登「十二廚」漲價！　午晚餐、下午茶變貴
獨／留負評被公審！正妹告咖啡廳吞敗　嘆10萬律師費換世界崩塌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈利波特、怪獸迷必追！電影道具、大英博物館上百珍貴文物來台

土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報　防雷擊強風

名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

哈利波特、怪獸迷必追！電影道具、大英博物館上百珍貴文物來台

土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報　防雷擊強風

名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

哈利波特、怪獸迷必追！電影道具、大英博物館上百珍貴文物來台

南台灣最大書店　6千坪誠品碳佐麻里明年1月登場

突右轉進超商！傑克羅素㹴「愛吹免費冷氣」　四肢趴地開心當拖把

基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ開幕

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

台啤雲豹冠軍主力大流失　顏行書：林信寬、高錦瑋成未來核心

雲林縣長張麗善率隊考察日本輕井澤　致力雲林觀光接軌國際

竹市針對3處「易肇事」路口　增設科技執法8／1上路

海基會：已致函海協會　請陸方釋放「大進滿88號」人船

山上徹也：暗殺安倍前1天「槍已裝子彈」　室內人太多才作罷

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

無人拉麵店挨告！業者曬1圖：你們自己細品

蕭家大院狂被檢舉　400隻兔子不養了

花蓮老闆「沒遇過這麼慘的暑假」　等1小時沒客人

快訊／午後雨勢來了！8縣市大雨特報　下到晚上

江坤俊「同框護理師」照片曝！粉絲怒：跟王必勝一樣

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

更多熱門

相關新聞

蠟筆小新鐵粉必收！全聯冰飲品買1送1換購

蠟筆小新鐵粉必收！全聯冰飲品買1送1換購

蠟筆小新鐵粉一定要搜集！全聯今夏「飲料冰品積分樂」活動開跑，除了有指定商品「買1送1」等折扣優惠外，還推出5款超療癒蠟筆小新周邊，包括買菜出遊都實用的大容量保冷袋，有小新、小葵、小白等造型，還有超萌小白拍拍燈、公仔吸管冷飲杯、多功能萬用袋等，即日起至9月5日集滿3幾分即可換購！

香氛牙膏背後的劫後餘生！

香氛牙膏背後的劫後餘生！

進連鎖店內用　像闖「阿公嬤聊天室」他傻了

進連鎖店內用　像闖「阿公嬤聊天室」他傻了

103台人峇里島被捕！確認名單內「沒有19歲孫」

103台人峇里島被捕！確認名單內「沒有19歲孫」

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

關鍵字：

牙膏清涼全聯DARLIE好來冰箱阿嬤

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面