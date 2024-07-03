超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

▲一位網友分享自己可愛的阿嬤把牙膏冰到冰箱，原因讓網友哭笑不得。（圖／翻攝「我愛全聯–好物老實説」臉書，下同）

生活中心／綜合報導

夏日炎炎，具有清涼感的用品成為不少人的心頭好。然而，近日有網友在全聯好物社團裡，分享一則關於阿嬤誤把牙膏放進冰箱的趣事，在網路上引起熱烈討論。故事的主角是一位阿嬤，因為看到牙膏包裝上有雪花圖案，誤以為需要冷藏，於是將新買的牙膏放進了冰箱。這篇文章迅速登上熱門話題，網友們也紛紛留言敲碗後續。

原PO表示，當天他下班後補了一些日用品，回家後先洗澡。睡前想用新買的牙膏卻怎麼也找不到，翻遍家裡都沒有。詢問家人，沒想到阿嬤默默打開冰箱，裡面躺著那支牙膏。阿嬤解釋說，因為看到盒子上有雪花圖案，擔心牙膏會壞掉，所以放進了冰箱。

這個故事引起網友討論，紛紛留言：「阿嬤的邏輯真是無敵了，有雪花就放冰箱！」、「這麼涼感的牙膏放冰箱，不是要變成冰凍牙膏了嗎？」還有網友鼓勵原PO：「不要辜負了阿嬤的愛 試試看放冰箱牙膏的差別」文章中的這款牙膏也意外成為討論焦點。

▲文中意外引起討論的勁涼牙膏，網友紛紛表示想買來體驗涼感程度。

這款引起話題的牙膏原來是DARLIE好來的「清新防護勁涼科技」牙膏。記者實際走訪全聯，找到這款牙膏，上面的確印有明顯雪花圖樣。詢問店員表示，並沒有聽說要將牙膏放入冰箱保存，常溫即可。記者買回實測發現，這款牙膏確實很涼，能夠讓人瞬間清醒。然而，牙膏放入冰箱後，膏體會變得有點硬，口感反而太過冰冷。

在網友熱烈的討論中，引發了一股「勁涼牙膏」熱潮。許多網友紛紛表示想要購買這款牙膏來體驗其涼爽程度。「今天去全聯看到同款勁涼牙膏，剛好特價買一送一！馬上買」、「看完有點入坑了，想買這款好來勁涼牙膏試試看哈哈哈」、「這款牙膏天氣熱用起來滿消暑醒腦的~最近剛好也在用這款」更有網友逗趣回應：「我家附近全聯沒看到這款牙膏欸，都被買去放冰箱了嗎？」

▲更有許多熱心網友提供勁涼牙膏買一送一的促銷優惠，提醒大家要買來測試可以趁現在。

專家建議，大多數日用品並不需要冷藏保存，建議民眾使用前詳細閱讀產品說明，以確保正確使用和保存。不過，阿嬤不經意的一個舉動，意外地讓大家在炎炎夏日中多了一份清涼與歡樂。