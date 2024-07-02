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移工在超商消費比國人高2倍！1困難不敢點咖啡　全家打造友善賣場

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／全家提供）

▲全家便利商店與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

台灣移工人口逐年攀升，其中東南亞移民及新住民人口更近百萬人，據調查，移工在便利商店消費金額是國人的2倍，除了滿足生活需求，也是喘息、犒賞自己的重要場域。不過「語言困難」和「飲食禁忌」成了2大挑戰，甚至不少移工因為初來乍到，語言不通而「不敢點咖啡」。全家便利商店與公益團體One-Forty合作，打造「移工友善賣場」及相關服務，讓他們在台灣消費有更好的體驗。

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲便利商店成為移工購買生活所需、犒賞自己的重要場所。（圖／記者林育綾攝）

非營利組織One-Forty長年致力於移工教育，近來與全家便利商店深度合作，共同發布全台首份《移工便利商店大調查》，從調查發現，便利商店已成為移工最重要、緊密的台灣生活場域，不僅滿足生活所需，也是移工等待雇主、晚上休息吃宵夜、休假跟朋友聊天、喘息、犒賞自己的重要場所。

有移工分享，覺得一天工作很累時，就會想到便利商店買東西犒賞自己。一方面是生活的場域、交通與時間的限制，讓他們無法移動到太遠的地方，因此多半就近到便利商店採買。這也讓移工單次的消費金額，比國人高出將近2倍！

根據調查顯示，每位移工每一周買麵包吐司和飲料超過2次，購買的品項前5名，分別是：「麵包吐司」、「冷藏飲料」、「零食」、「現煮熟食」、「微波食品」。有些移工可能住在工廠宿舍，或是住在雇主家沒有自己的房間，準備餐食不方便，也沒時間跑到太遠的地方，早餐就到附近的超商買麵包、吐司，其他正餐也經常會在超商解決。

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／全家提供）

▲來台15年的雪莉分享，平常要照顧阿嬤，不方便去太遠的地方，到全家買咖啡、香蕉等食物最方便。（圖／全家提供）

來台15年的雪莉分享，自己最常到超商買麵包、香蕉，還有每天都需要喝超商咖啡，「有時候推阿嬤出門，也不方便去其他市場或超市，就近到全家買東西最方便」。移工莉莉也說，因為信仰關係，剛來的時候最怕買到有「豬肉、豬油製品」的食物，都要拿去櫃台問店員才敢買，後來學會中文看懂後，笑說「發現自己吃過很多了」。

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲移工莉莉（中）分享在超商消費經驗，提到剛來台時常常不小心買到含有豬肉、豬油的商品。（圖／記者林育綾攝）

有移工提到，雖然可以請店員幫忙，但礙於語言不通，有時候找商品、確認細節、溝通時間花費較久，很怕會卡住隊伍、延誤其他客人消費，所以會不敢問。

還有些移工因為看不懂現煮咖啡的Menu，而不敢點咖啡。也有人因為看不懂也聽不懂「加熱」，最後買了冷的微波食品回家，或是有時候外包裝寫內容物是雞肉，後來發現裡面含有豬肉或豬油。

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲全家與One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，像是「溝通友善墊板」協助店員和移工朋友溝通。（圖／記者林育綾攝）

全家店員也分享，有一回幫移工寄包裹，花了大約半小時來回溝通，才終於順利寄出。現在全家的機台有多國語言，包括印尼語，方便很多；今後再多了「溝通友善墊板」，相信更能溝通無礙，順利滿足移工的各種消費需求。

One-Forty 與全家便利商店合作推出「移民工友善服務計畫」，打造移民工首選的便利商店。從賣場設計、企業內部教育、移民工文化交流，到公益捐款行動，更期待透過這次計畫，開啟企業從內到外深度合作的模式，並喚起更多人，一起打造多元友善的社會。

全家與One-Forty 打造「移工友善賣場」亮點：

亮點一：多語系的友善賣場

為了解決溝通困難，One-Forty與全家共同推出東南亞語系的「溝通友善墊板」，協助店員與移民工溝通，並在工作手冊納入移民工服務的SOP。在墊板上同時呈現泰國、越南、印尼、菲律賓4國語言，協助移工寄包裹、寄錢回家鄉、拿包裹、避免買到豬肉食物、繳費、買網路卡或電話卡等。

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／全家提供）

▲全家「溝通友善墊板」擴及全台超過4200間店舖。（圖／全家提供）

「溝通友善墊板」擴及全台全家超過4200間店舖，這次邀請62位移民工擔任神秘客到店鋪試用，並透過問卷了解體驗情況，結果顯示超過8成移民工認為墊板有效解決店內消費時語言溝通問題，9成以上解決了誤食「禁忌食物」的擔憂。

此外像是「現煮咖啡」的電子MENU看板，全家也表示，預計7月底會製作越南、印尼文的版本，以輪播方式呈現，讓移工朋友也能無礙的買咖啡。

亮點二：多元東南亞商品優惠

全家便利商店今年將擴大「東南亞進口商品專區」至全台500間店舖，同時也對貨架進行「標示優化」，包括在商品價格牌中，標示來源國及HALAL清真標示。

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲全家便利商店今年將擴大「東南亞進口商品專區」。（圖／記者林育綾攝）

而移工族群喜愛的全家明星商品，南洋酸辣燙「馬尚煮」、穆斯林友善商品專架、清真友善認證鮮食，也將持續擴大販售店舖，後續將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，讓移工在全家能買到熟悉的家鄉味。移工Tuti分享，全家現在都有清真產品，「這確實幫助了我們在購物時，可以毫不猶豫的購買食物。」

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／全家提供）

▲全家便利商店推出穆斯林友善食物。（圖／全家提供）

為歡慶「移民工友善服務計畫」啟動，並邀請移民工至店舖體驗全家友善賣場，7月10日～8月20日期間，全家「東南亞專區HALAL清真標示商品」將推出單件9折優惠。

亮點三：文化親善交流

除了多語系的賣場友善設計，這次更發展與移民工族群共好的「文化大使」計畫。業界首次徵選「移民工文化大使」，One-Forty 從200位報名者中，選出30位與全家共創服務體驗再設計，擴大多元共融的意涵。

將於下半年透過同樂會、店舖消費體驗、社群傳播培力課程等多場活動，還有透過美食進行文化交流，共同設計友善店舖體驗、店舖內進行中文培力課程等。移民工文化大使莉莉分享，「我想推廣印尼文化，並對移民工做出貢獻。這計劃提供了一個很好的機會，讓我能夠成為移民工與台灣之間的溝通橋樑。」

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家服務機台提供多國語言，方便移工使用。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家便利商店合作與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／記者林育綾攝）

亮點四：公益捐款抽東南亞機票

One-Forty與全家共同發起「捐款送愛到失智家庭．外籍看護培力計畫」募款計畫，幫助組織製作教材、教育移工，並使相關服務延伸到全台家庭，讓外籍看護成為長輩最好的陪伴。7月10日～8月6日期間，凡透過全家APP捐款給One-Forty，單筆捐款滿500元，就有機會抽「東南亞來回機票1張」，或「Let’s Café中杯經典美式5杯」。

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