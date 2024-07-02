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7-11最新「史努比福袋」！限量19款一次看　豪送黃金、7百萬現金

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11將在7月10日起開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」，今年福袋選擇多達19款。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

史努比粉絲快看過來！7-11全台門市將在7月10日起開賣全新「SNOOPY福袋」，今年選擇多達19款，包含手提行李箱、涼被、氣炸鍋等，價格落在499元～1499元之間，且最令人期待的抽獎獎項總價值破千萬，頭獎可一人獨得市價180萬元的紀念黃金，特別獎將有7位幸運兒可各自獲得1百萬OPENPOINT點數，可當現金爽爽花。

今年夏天7-11連續第2年開發夏日限定款「SNOOPY玩樂超值福袋」，將在7月10日可愛登場，今年商品結構、價格帶更勝去年同期，提供6種價格帶、7種商品結構，總計19款限量福袋選擇，其中有18款為門市現貨開賣、1款OPENPOINT APP線上開賣，全系列福袋自7月10日至7月16日止還可搭配指定支付工具結帳（國泰、中國信託、玉山、台北富邦、聯邦、台新信用卡＆icash Pay），消費金額滿1000元立折100元。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為售價499元的15吋硬殼手提行李箱（3款）以及售價1499元的美國Traveler’s Choice聯名21吋行李箱（3款）。

今年「SNOOPY玩樂超值福袋」全系列商品以白、藍、綠三大夏日清爽色系，結合SNOOPY經典漫畫圖素，獨家設計18款限量福袋，分別為售價499元的15吋硬殼手提行李箱（3款）與21L提把摺疊收納箱桌（3款）、699元的雙材質涼被（3款）、1299元的戶外露營拖車（3款）、1399元的義大利Giaretti聯名氣炸鍋（3款）、1499元的美國Traveler’s Choice聯名21吋行李箱（3款），通通於7月10日起在門市現貨開賣。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為售價499元的21L提把摺疊收納箱桌（3款）以及售價1399元的義大利Giaretti聯名氣炸鍋（3款）。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲前排為售價1299元的戶外露營拖車（3款），後排則為售價699元的雙材質涼被（3款）。

另於OPENPOINT APP推出的1款會員專屬的599元SNOOPY造型迴力車福袋，超可愛的SNOOPY、胡士托、查理布朗、奈勒斯、謝勒德、露西化身6台迴力車，還可以組裝一起變成黃色大巴士。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為OPENPOINT APP限定開賣的「SNOOPY造型迴力車福袋」，售價599元。

每款「SNOOPY玩樂超值福袋」除了有零食、飲料、生活用品等贈品之外，還附有總價值破3000元的品牌優惠券，可使用於星巴克、達美樂、COCO茶飲等人氣通路，還有抽獎序號，若購買福袋價值越高，就能獲得越多抽獎序號，中獎機會更高。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲依據福袋價值不同，每款福袋都會附有不同的飲料、零食、生活用品等贈品，還會有品牌優惠券與抽獎序號。

這次獎項總價值破千萬，獎項包含市價破百萬元的品牌紀念黃金11兩(1名)、7兩(1名)、市價24萬元的星宇航空舊金山來回機票(4名)，加碼獎於7月10日至7月16日連續7天，天天送100萬點OPENPOINT，到時候將有7名百萬點數富翁在7-11誕生，1點等同1元現金，可跨通路當現金花。

不僅如此，7-11全店精品「SNOOPYx五大品牌聯名」活動將在7月10日下午3點起登場，攜手野獸國、康寧餐具、知音文創、infoThink、Outdoor等知名生活品牌，引進逾40款粉絲必搶的SNOOPY生活周邊，超夯單品如手腳可自由擺動的大公仔存錢筒、304不鏽鋼保鮮盒、狗屋萬年曆、貝果磁吸充電盤、多元包款，備受好評的奶茶色SNOOPY烘焙系列再推新品，像是有奶油捲零錢包、可頌絨毛地墊、掛飾玩偶馬克杯，史努比粉絲千萬別錯過。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11全店精品「SNOOPYx五大品牌聯名」活動將在7月10日下午3點起登場，攜手多個知名生活品牌，引進逾40款SNOOPY生活周邊。

▲▼7-11將在7月10日開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

星宇航空也有滿滿史努比！星宇航空「史努比主題航班」於6月15日首航了，當時挑選JX802台北-東京航班為首航驚喜班機，旅客從報到櫃檯到登機都有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌、耳機包裝袋、紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及旅客必拍印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙，更多詳細資訊可看《星宇航空「SNOOPY主題航班」今首航　逾25款用品滿滿史努比》

▲▼星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」正式首航了。（圖／星宇航空提供）

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