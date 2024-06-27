大潤發吃冰送寶可夢！6款人氣Pokémon可動公仔　400款冰品集集樂

▲大潤發「涼夏冰品集集樂」，買冰品就有機會兌換超可愛「Pokémon可動公仔」。（圖／大潤發提供）

記者林育綾／綜合報導

「就決定是你了！」紅遍大街小巷的Pokémon，如今也現身大潤發，網羅超過400款冰品祭出下殺之外，還首度推出「涼夏冰品集集樂」，只要冰品消費滿99元，持正本購物明細，4張就能兌換保冷袋、6張就可兌換一款Pokémon可動公仔，共有6款超人氣寶可夢角色等粉絲收藏。

▲大潤發6月28日～7月25日全館冰品消費滿99元，持正本購買明細，6張就可兌換1款「Pokémon可動公仔」。（圖／大潤發提供）

大潤發首度推出「涼夏冰品集集樂」，6月28日～7月25日期間，全館冰品消費滿99元，持正本購買明細，6張就可兌換1款超可愛「Pokémon可動公仔」，除了可享受手動拼裝的樂趣外，部分關節可動，讓您創造擺出喜歡的Pose !數量有限，換完為止。

超人氣寶可夢受到大小朋友喜愛，此波Pokémon可動公仔共6款，包含超人氣主角「皮卡丘（ピカチュウ）」、活潑可愛的「小火龍（ヒトカゲ）」、看著就消暑氣的「傑尼龜（ゼニガメ）」、呆萌可愛的「可達鴨（コダック）」、有趣頑皮的「耿鬼（ゲンガー）」、以及代表著療癒和平靜「夢幻（ミュウ）」，等著粉絲收藏！

▲大潤發「涼夏冰品集集樂」，6月28日～7月25日舉行。（圖／大潤發提供）



此波冰品也有大潤發獨賣新品「Lotte爽冰淇淋-濃郁蘋果風味」，品嘗像真正蘋果一樣的甜味，原價一盒59元，特價49元，另有香草、草莓煉乳風味，任選4杯送發幣10元。

特價冰品有一口接一口停不下的「森永PINO咖啡可可迷你雪糕」，迷你小巧的角錐形，大人小孩都可以一口吃，柔滑的冰淇淋融合入口即化的巧克力，廣受到日本各族群的喜愛，原價89元，特價59元。

喜歡茶香則推薦新品「義美 伯爵水果茶雪糕」，選用伯爵茶做為雪糕外層，包覆著酸甜的草莓牛奶雪糕，再加入草莓果粒點綴，一支即可滿足多層次的甜點味蕾，原價每盒140元，特價115元。

喜愛杏仁茶，則不能錯過「私房小廚 芝麻杏仁雪糕」，以在地風味甜點概念出發，使用最熟悉的芝麻與杏仁粒的結合，無論是芝麻香醇的風味，或是杏仁粒的口感，都非常清爽濃郁，在炎熱夏天喚起古早溫暖的回憶，原價每盒168元，特價139元。

▼大潤發「涼夏冰品集集樂」冰品推薦。（圖／大潤發提供）

古早新滋味推薦口感獨特的泡泡冰、爽口冰沙，大潤發獨家販售「基隆廟口泡泡冰」，有芒果、草莓、雞蛋牛奶口味，與一般刨冰不同的是多了綿密的口感，乘載了60年的美好回憶與滋味，原價149元，特價109元。

獨賣新品還有「明治TANPACT香蕉牛奶雪糕」，以香蕉汁為基底冰淇淋，有濃郁的香蕉香氣和溫和的口感，原價每盒229元，特價139元。

多組、整桶的大容量冰品也深受消費者喜愛，新品「義美 草莓鮮乳冰淇淋」綿密滑順的草莓鮮乳冰淇淋，再添加草莓顆粒增添口感，酸酸甜甜的滋味，令人流連忘返，原價每桶160元，特價129元。「義美 黑炫鮮乳冰淇淋」則埋藏了義美特製的巧克力餅乾碎片，口感扎實、巧克力風味濃郁，同樣原價一桶160元，特價129元。來自法國的「Picard開心果義式冰淇淋」點綴了鬆脆的開心果碎片，適合喜愛濃郁口感的消費者，原價185元，特價145元。

▼大潤發獨家冰品推薦。（圖／大潤發提供）

●愛買「夏季瘋」清涼商品促銷

▲愛買量販即日起至7月2日推出「夏季瘋」檔期，800款夏季清涼商品促銷。（圖／業者提供）

愛買量販即日起到7月2日推出「夏季瘋」檔期，800款夏季清涼商品促銷，包括冰品、飲料、啤酒、戲水玩具、防曬用品、空調、風扇等，最低41折起。

其中冰品+飲料指定商品，單筆滿199元，現折20元，單筆最高現折100元。多款新冰包含八檜鄰檬檸檬冰沙系列、茶湯會紅豆拿鐵雪糕、哈根達斯全新口味「香草藍莓馬卡龍雪糕」等都有優惠。

夏日必喝的啤酒，單筆滿249元，現折25元，單筆最高現折125元。其中韓國上市50天就售出150萬瓶的「星空清河氣泡清酒」，7月2日前特價159元。日本人氣水果氣泡酒雫果沙瓦系列，特價54元。

●美廉社啤酒、冰品優惠

美廉社即日起至7月9日推出「世界啤酒嘉年華」，集結世界23國、共89款進口啤酒推出優惠！單筆消費滿299元除了送會員點數6000點，相當於可折抵現金20元，還能登錄發票參加抽獎。

為慶祝美廉社18周年，特別與「台灣啤酒」推出「美廉社18周年紀念罐」，6罐特價179元（市價35元/罐）。凡購買台啤ONE啤酒DM商品滿199元，還贈台啤保冷袋1個，數量有限，送完為止。

除了啤酒，夏日冰咖啡也有優惠，即日起至7月9日天天大杯經典系列咖啡同品項「買3送3」，平均一杯23元～28元，就可享有原價45元～55元的咖啡。

美廉社為支持在地農產，推出台南玉井農會「芒果冰淇淋」90g，一杯80元、蘇澳農會「冷泉冰棒」花生、芋頭口味，一盒9入299元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。