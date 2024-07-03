自曝舅舅陳金德叮囑「謹言慎行」　韓瑩離開主播台攻政壇

▲民進黨發言人韓瑩。（合成圖／韓瑩提供／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨延攬出身自公共電視的主播韓瑩擔任發言人一職，韓瑩主跑總統府、外交部等線路多年，曾多次隨前總統蔡英文出訪，工作表現亦獲得國內新聞獎項肯定。她今（3日）受訪時主動談及自己與工程會主委陳金德是親戚，但兩人在工作上沒有太多交集，陳僅叮囑「謹言慎行」，同時希望能好好把政策說明清楚。

韓瑩是資深政治線記者出身，過去主跑重要政經、外交議題，曾多次跟隨蔡英文出訪友邦，並遠赴香港、新加坡、南韓等地採訪，例如2017年前往南韓親身採訪燭光集會，製作「怒吼燭光—南韓風暴」系列報導，獲得國內新聞媒體獎項肯定。

韓瑩今天下午在中常會後記者會受訪說，自己先前在公共電視待了8年，剛好今年5月離職；依照之前的採訪經驗，基本上都是負責總統府、外交新聞，期望未來可以藉由國際和專業的形象，在政策面進行溝通。

韓瑩談及，陳金德確實是自己的舅舅，不過一直以來，兩人在工作上面比較沒有太多交集，陳金德是她的「政治前輩」，也是事後才知道她接下發言人一職。她透露，陳金德希望自己好好把政策說明清楚，同時要「謹言慎行」。

至於媒體關注，韓瑩個人未來是否有選舉規劃？她說，目前還沒有這個考慮，畢竟從媒體界轉入政治圈，7月1日才剛報到，還在適應當中。

▼民進黨發言人韓瑩。（圖／韓瑩提供，下圖同）