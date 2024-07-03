為A片說槓上！沈伯洋嗆讀書不犯法　陳智菡反擊：研究理論基礎為何？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡、民進黨立委沈伯洋。（組合圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸執法人員7月起可對入境旅客擴大調查手機、筆電等電子設備，民進黨立委沈伯洋稱對岸可透過個人看過的A片內容來掌握人民政治立場，引發熱議，並翻出5年前沈就說出相關言論。民眾黨團主任陳智菡3日發文酸沈伯洋，沈則反嗆「讀書不犯法」，陳智菡則再嗆「研究與理論基礎是什麼？」

沈伯洋5年前擔任台北大學犯罪學研究所助理教授時期，針對「中國政府如何利用假消息影響台灣選舉」進行演講，提及可透過色情網站上搜尋的關鍵字測到政治傾向，例如偏好SM、BDSM、性暴力或亂倫、外遇等關鍵字，若自由派、挺同婚的人比較喜歡看性暴力跟SM，反同派的人則特別喜歡看亂倫、外遇和多P。

面對沈伯洋過去的言論，陳智菡3日上午於臉書發文表示，「關於A片選擇權，沈伯洋的研究是：挺同婚愛看SM與性暴力，反同婚喜歡看亂倫外遇片。」並TAG民進黨立委黃捷詢問怎麼看。

而沈伯洋則於事後透過留言回應，「唸書真的不犯法。這個是美國同婚爭議脈絡時，學者在討論自由派和保守派的觀點。自由派和保守派在性壓抑的方向很不一樣，因此會導致不一樣的『禁忌』，所以會有不同的成人影片選擇。」

沈伯洋稱，如果要問中國人怎麼運用這些資料，自己還可以再寫另外一篇，「稍微查一下，真的，Google不犯法。可以先看看無為科技怎麼操作色情網紅，以及北京公司怎麼使用色情再進一步成立社團在台灣散播假消息。倒是上次造謠我要監控是麥卡錫，子虛烏有，不知道你什麼時候才要道歉呢？」

隨後，陳智菡再發文酸說，「有幸得到沈伯洋親自進行學術指導，感動到淚流滿面。其實唸書真的不難、Google不難，難的是腦子要運作，才能從眾多的資料中爬梳、檢選出真正重要的資訊，輔助你做出正確的判斷」。

陳智菡指出，人人都可以說自己在做研究，但國際間重要期刊編輯在挑選論文發表時，會考量的重要因素之一就是「研究方法是否嚴謹」，而沈伯洋提出來的「國外研究」本身就存在方法學上的爭議，所謂「研究者」排除了家庭、教育、經歷等多重因素影響，簡單又粗暴的把政治立場跟成人片的喜好連結在一起，「這不叫研究，這叫穿鑿附會，這跟某些命理老師，看新聞便可以得知某些藝人的前世今生，約莫有87分像」。

陳智菡提及，沈伯洋似乎很在意被稱為麥卡錫主義者，一直要她道歉，「其實我也一直想就教沈伯洋，您是從什麼樣的研究方法，得出村里長、陸配、台商、大學教授可能背叛國家的結論，然後要求法務部必須介入，限制這些類別人民的赴陸行為？您的研究與理論基礎是甚麼？沈伯洋恣意把人民分類進行政治指控，黑熊學院院長、民進黨不分區立委第一名要不要道歉？」

▼陳智菡。（資料圖／記者周宸亘攝）