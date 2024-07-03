是否參選2026新北市長？　蘇巧慧二度表態：努力朝這方向前進

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（3日）接受政論節目《齊有此理》專訪，期間談及是否參選2026年新北市長選舉，蘇巧慧強調，直轄市長提名權仍是在黨中央，相信黨會派出最強人選，「我努力朝這方向（前進），讓大家認可我的努力」。至於如何評價潛在對手、台北市副市長李四川？蘇巧慧也坦言，自己認識李四川也不是一天兩天，「他確實是優秀的事務官」。

主持人王時齊詢問，是否參選下一屆新北市長選舉？蘇巧慧明確表態，自己很努力朝這個方向前進、讓大家認可她的能力，直轄市長是中央黨部做決定，不是誰喊要選就ok，中央黨部一定會派最強人選出來，自己正在努力朝這方向前進。

至於是否會有初選？蘇巧慧表示，如果有縣市長要爭取連任，原則上是協調，但如果是挑戰方，初選會是常態，但初選就會有競爭跟衝突，即便是協調過程也要比大家的實力，看是民調還是其他，就是找出最強候選人。

有民調點名，點名海峽交流基金會董事長鄭文燦、民進黨秘書長林右昌可能是蘇巧慧黨內初選的強勁對手，蘇巧慧笑稱，自己比較常看到林右昌，新北這麼大，大家要來建設新北都是好事，每個人都可以表達意願。至於有沒有贏應該是讓別人來看，而不是自己說，若以這二位「學長」做比較，自己對新北市的了解應該是強項。

至於如何評價國民黨的潛在對手李四川、新北市副市長劉和然？蘇巧慧說，資深事務官值得尊敬，自己跟李四川認識也不是一天兩天，他確實是優秀事務官，但另一方面也會讓人覺得國民黨沒第二優秀人才嗎？怎麼每個縣市都是李四川，像民進黨一拉就是一掛，優質事務官做到那個位置相信都可以發揮，但缺少一個隊長可以接軌潮流、讓整個城市活起來。

對於另一潛在對手、民眾黨立委黃國昌，蘇巧慧表示，「我們沒有互動、沒有往來，人家不跟我們往來。」若要跟黃國昌比較，蘇巧慧說，自己不想比空戰、陸戰，要比「價值」，這會展現在政黨認同上，因為認同政黨某個價值才入黨，並一起越走越遠，不該偏頗、扭曲，回頭看過去的自己也不要是面目模糊甚至可憎，「可能民眾黨的變就是不變，他們的信仰價值可能就是變。」