不捨吳思瑤、沈伯洋遭攻擊！　賴清德：民主決心不會動搖

▲總統賴清德今天強調，深化台灣民主的決心不會輕易動搖。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委吳思瑤、沈伯洋等人近日頻頻因回應政治攻防議題，遭輿論「炎上」，藍營更劍指罷免吳思瑤。據轉述，身兼民進黨主席的總統賴清德今（3日）主持中常會時，開頭便為吳、沈兩人大抱不平，直言「遭受許多抹黑和攻擊」，強調深化台灣民主的決心絕不會輕易動搖，而以黨團幹事長身份與會的吳思瑤則會心一笑。

據轉述，賴清德今天下午主持中常會時表示，吳思瑤及沈伯洋遭受許多抹黑和攻擊，在此他要向兩位委員表達自己的關心，面對惡意挑起的對立和仇恨，民進黨深化台灣民主的決心絕不會輕易動搖，同時也要特別感謝民進黨黨團每一位成員這段時間的努力。

此外，賴清德續指，7月開始行政院推出各項新制，以減輕民眾生活負擔為目標，推動了許多便民的措施，社會大眾非常關注的交通安全、行人路權，是政府施政的重中之重。

賴清德舉例，針對行人與道安的保障，行政院推出了「道安總動員」及「全民參與街道改善平台」兩大平台，「道安總動員」，讓民眾可以透過平台儀表板，即時了解改善的成效，也可以提報需要改善的路口。

賴清德說，「全民參與街道改善平台」則是讓民眾可以直接參與街道改善的過程，經過民眾票選後，得票數最高的前10案，並由中央全額補助進行改善，讓中央地方一起合作、回應民意，打造以人為本的交通環境。他說，希望全體黨公職可以協助政院多加宣傳，只要越多民眾參與公共事務，改革的腳步就會越快。

另外，賴清德表示，COVID-19疫情，預估7月進入高原期。夏季是腸病毒的流行期，而流感今年夏天也罕見地進入流行期。在疫情重疊之下，中央和地方政府要緊密合作，避免疫情擴大。同時，也要確保資訊的透明與流通，讓民眾能夠掌握正確的資訊，一起來維護健康。