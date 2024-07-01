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台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文

▲▼泡麵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中某無人拉麵店PO照片公審顧客浪費行為，在網上掀起兩極論戰。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女網友近日造訪某知名無人拉麵店，用餐後覺得餐點很好吃，自助吧也很乾淨整齊，但上網一查發現評價相當兩極，而最爭議的莫過於店家會將客人「無碼」照片發到IG公審，讓她看了忍不住直呼「很扯」，在網上掀起熱議。

原PO在Dcard上發文表示，她6月29日到某無人拉麵店用餐，雖然東西很好吃，現場環境也很乾淨，沒想到看到網路負評慘不忍睹，因為老闆娘不僅會在網路上與負評者對嗆，還會隨時用監視器盯著客人吃飯，把倒廚餘的人公開PO在店家IG頁面。

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原PO指出，浪費食物是不好的沒錯，但被PO上網的客人都沒有馬賽克，這樣直接公開，不知道當事人作何感想？何況店家IG上還公開了許多客人用餐的過程，讓她看完老闆在網路上的言論後直呼「我不是當事人都覺得扯了」。

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▲店家表示，浪費食材一人付100元來「和解」，才能下架貼文。（圖／翻攝自店家IG）

檢視店家IG頁面，業者除了貼出客人長相公審，還在其中一篇公審貼文強調，「不是不敢發，是很久沒遇到奇葩了，浪費食材費用一人100，請帶200元（照片中有2人）來和解下架貼文，所有和解費都將用於愛心待用餐。」

對此，許多網友紛紛留言，「剛剛去看店家IG，這樣公布客人的臉真的可以嗎」、「剛去看完拉麵店的IG，有的人只是剩下幾片菜，也要被發上IG，這種店我真的不敢吃」、「這種經營方式看了好不舒服，有些明明沒有剩下多少拿去倒廚餘也要公審」。

不過，也有人在業者的IG及Google評論力挺，「自己能吃多少不知道嗎？自己夾吃不完還不覺得浪費，時代變了？」、「來幫老闆娘補血，辛苦老闆娘要遇到那些奇葩奧客，還有不懂事情跟沒素質的瞎鬧==，之後有空會去光顧支持～不會浪費食材，更不會把環境弄到髒亂，老闆娘要堅持住啊！沒有做錯事！」

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▲店家公布客人長相，痛批「浪費食物會下地獄」。（圖／翻攝自店家IG）

▼老闆娘在Google評論回嗆1星負評，「如果台灣人素質夠好，需要被監視嗎？」（圖／翻攝自Google評論）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▼有在地人力挺老闆娘，留下5星評論幫忙「補血」。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▼老闆娘在IG發限動怒嗆留言的學生，稱將提告名譽損失。（圖／翻攝自店家IG）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▼老闆娘在IG限動吐露心聲。（圖／翻攝自店家IG）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▼店家開直播公布客人用餐過程，讓Dcard網友直呼「可怕」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

▲▼台中無人拉麵店狂PO客人照片公審　浪費食材付100元才能下架貼文。（圖／翻攝自IG）

 
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