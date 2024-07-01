無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：我不是你媽　2個月卡6官司

記者許權毅／台中報導

台中一間無人拉麵店近日因店家將浪費、不守店規民眾發上網路公審引起議論。店家老闆娘今日受訪直言，許多客人認為「花錢就是大爺」的心態不可取，是台灣人的陋習，也說開店2個月來，已經「被告3案、提告3案」，不會想收店，只是想把自己店做好，未來可能要推「會員制」，讓好客人有更好的享受、服務以及折扣。

▲台中無人拉麵因消費者行為與店家做法近日引起論戰，該店老闆娘今日出面受訪。（圖／民眾提供）



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該店老闆娘澄清，所謂100塊不是下架費，而是本來浪費就要收取100塊食材費，而且這筆錢是變成愛心待用餐。老闆娘認為，現在許多台灣人素質越來越退步，很多人都把自己當成「花錢是大爺」，並且把「無人」無限上綱。

▲店家在店內貼出許多公告，要客人遵守規矩，卻仍有許多人浪費或是破壞機器，店家直接貼出照片。（圖／記者許權毅攝，下同）



老闆娘表示，如果客人夾很多都有吃掉，完全沒有問題，卻就是有人夾了一堆卻又倒掉，講白了，出現這種浪費的情況，才讓我覺得虧錢，類似的規則在火鍋店都一樣，就只因為我們是無人店，就被無限上綱，還有人說老闆娘為什麼在店裡？那請問環境髒亂、沒有菜，誰來處理？不明白為何要卑躬屈膝去感謝你來花錢。

老闆娘說：「好客人還是佔大多數，很多客人很守規矩、互動好，少數人做出不好舉動，但我們店內店外都有貼標語，說得很清楚，卻有人要裝瞎，說自己是第一次來，所以呢？就要容忍你的所有壞習慣？我又不是你媽媽，沒有辦法認同可以不消費。」

老闆娘透露，現在商品售價都是提高一成，比如10塊錢飲料在店內是賣11塊，未來打算實施會員制，讓會員能享有9折優惠，非會員也可以消費，就是收1成服務費。

至於官司情況，老闆娘說開店約2個月，有3件是客人提告公然侮辱，但根本也沒有罵對方，提告到最後，連警察筆錄都做不下去。另外3件都是店家提告客人，分別是用餐不付錢提告詐欺、拿碗沒有付錢提告竊盜以及將鋁箔碗放入微波爐提告公共危險，都是在這2個月內發生，但不會有收起店面的念頭，只想做到最好。