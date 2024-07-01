　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：我不是你媽　2個月卡6官司

記者許權毅／台中報導

台中一間無人拉麵店近日因店家將浪費、不守店規民眾發上網路公審引起議論。店家老闆娘今日受訪直言，許多客人認為「花錢就是大爺」的心態不可取，是台灣人的陋習，也說開店2個月來，已經「被告3案、提告3案」，不會想收店，只是想把自己店做好，未來可能要推「會員制」，讓好客人有更好的享受、服務以及折扣。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中無人拉麵因消費者行為與店家做法近日引起論戰，該店老闆娘今日出面受訪。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該店老闆娘澄清，所謂100塊不是下架費，而是本來浪費就要收取100塊食材費，而且這筆錢是變成愛心待用餐。老闆娘認為，現在許多台灣人素質越來越退步，很多人都把自己當成「花錢是大爺」，並且把「無人」無限上綱。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲店家在店內貼出許多公告，要客人遵守規矩，卻仍有許多人浪費或是破壞機器，店家直接貼出照片。（圖／記者許權毅攝，下同）

老闆娘表示，如果客人夾很多都有吃掉，完全沒有問題，卻就是有人夾了一堆卻又倒掉，講白了，出現這種浪費的情況，才讓我覺得虧錢，類似的規則在火鍋店都一樣，就只因為我們是無人店，就被無限上綱，還有人說老闆娘為什麼在店裡？那請問環境髒亂、沒有菜，誰來處理？不明白為何要卑躬屈膝去感謝你來花錢。

老闆娘說：「好客人還是佔大多數，很多客人很守規矩、互動好，少數人做出不好舉動，但我們店內店外都有貼標語，說得很清楚，卻有人要裝瞎，說自己是第一次來，所以呢？就要容忍你的所有壞習慣？我又不是你媽媽，沒有辦法認同可以不消費。」

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

老闆娘透露，現在商品售價都是提高一成，比如10塊錢飲料在店內是賣11塊，未來打算實施會員制，讓會員能享有9折優惠，非會員也可以消費，就是收1成服務費。

至於官司情況，老闆娘說開店約2個月，有3件是客人提告公然侮辱，但根本也沒有罵對方，提告到最後，連警察筆錄都做不下去。另外3件都是店家提告客人，分別是用餐不付錢提告詐欺、拿碗沒有付錢提告竊盜以及將鋁箔碗放入微波爐提告公共危險，都是在這2個月內發生，但不會有收起店面的念頭，只想做到最好。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

ET快訊
無人拉麵店闆娘公審網友　同業曝心聲：1個月被偷20多包
三重2女命危　同婚伴侶受困火窟
賴品妤曬「Y2K穿搭」下身解扣了！　網瘋朝聖：是娜美
帶妝跑第一！田徑女神「假睫毛掉了」全放送　整場錯愕
三重同婚伴侶命危！媽媽抱狗逃出…昏厥癱軟在地
女街頭直呼：好帥！　陽光警身分曝
搭去淡水「驚醒在象山」刷不出去！站務員傻：搭了5小時
快訊／三重透天厝火警　2人無呼吸心跳
快訊／京都迎「警報級暴雨」　JR多列車確定停駛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招：不會有下一次

無人拉麵店闆娘公審網友　同業曝心聲：1個月被偷20多包

台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

賴品妤泰國曬「Y2K穿搭」下身解扣了！　網瘋朝聖：是娜美

新生兒亡判賠1400萬「重擊醫界」！台大醫：大打高風險科士氣

接棒彭啓明網路節目　鄭明典登場報天氣：午後雷陣雨會持續

一堆人感冒！醫曝兒童藥水別做「這件事」：藥品會失效

台灣豬瘟拔針周年　農業部：可望成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」

媳婦哺乳也要看！超噁公公：妳現在已經是我女兒了

Lulu配音《腦筋急轉彎2》效果超好！他點名2男星更猛：經典神作

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招：不會有下一次

無人拉麵店闆娘公審網友　同業曝心聲：1個月被偷20多包

台灣高鐵「飯店聯票」限時優惠開跑　訂房+車票最多省4800元

賴品妤泰國曬「Y2K穿搭」下身解扣了！　網瘋朝聖：是娜美

新生兒亡判賠1400萬「重擊醫界」！台大醫：大打高風險科士氣

接棒彭啓明網路節目　鄭明典登場報天氣：午後雷陣雨會持續

一堆人感冒！醫曝兒童藥水別做「這件事」：藥品會失效

台灣豬瘟拔針周年　農業部：可望成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」

媳婦哺乳也要看！超噁公公：妳現在已經是我女兒了

Lulu配音《腦筋急轉彎2》效果超好！他點名2男星更猛：經典神作

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招：不會有下一次

Key市場狂被認出！突收暖心咖啡　親自上門回謝：至少收下我簽名

女上男下動太快遭喊卡！謝欣穎「床戲」激戰林柏宏

雲科大龍潭商圈停車難　店家與男大生互嗆！一句話提告恐嚇

山東艦現身菲律賓附近海域　軍事專家：正常訓練

李灝宇雙安外加1盜　鄭宗哲敲本季第11支二壘安打

印尼宣布　對中國商品徵收200％關稅

食藥署新署長今正式上班！莊聲宏：深感責任重大

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

南韓YTR肌肉山山緊急送醫！診斷結果曝光

更多熱門

相關新聞

高雄台1線重機猴「翹孤輪」　最高罰3萬6

高雄台1線重機猴「翹孤輪」　最高罰3萬6

有網友在網路上PO出一段影片，影片中一台紅牌重機在高雄市路竹區台一線省道台鋼科大前，行經一處十字路口時，突然拉高轉速，整台車「翹孤輪」疾駛而去，耍帥意味濃厚；警方表示，將依法開罰6000萬3萬6000元。

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

暑假前阻斷流入市面　苗栗1.5萬公克毒品被抄

暑假前阻斷流入市面　苗栗1.5萬公克毒品被抄

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

台中榮總宿舍晚間起火　20消防員到場撲救

台中榮總宿舍晚間起火　20消防員到場撲救

關鍵字：

台中無人拉麵花錢老闆娘官司提告影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

比賽一半倒地狂抽搐！陸羽球運動員張志傑離世

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面