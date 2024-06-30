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大西洋「史上最早颶風」生成！鄭明典示警：颱風季要開始了

▲大西洋今年首個颶風貝羅（Beryl）已於6月29日生成。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲大西洋今年首個颶風貝羅（Beryl）已於6月29日生成。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者閔文昱／綜合報導

近期受到太平洋高壓影響，台灣附近南海高海溫，同時也壓制颱風發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年進入反聖嬰環境，颱風生成個數將正常偏少。不過在另一端的大西洋，目前已生成今年首個颶風貝羅（Beryl），為此前氣象局長鄭明典也示警，「雖然我們這一邊還很安靜，但是颱風季也要開始了，還是要有準備！」

綜合外媒報導，貝羅是今年大西洋颶風季的第一個颶風，並在不到24小時內由時速35哩增強至75哩。颶風專家勞瑞（Michael Lowry）表示，大西洋在7月第一周之前出現大型（3級以上）颶風的紀錄，迄今只有5筆，貝羅將會是第6個，也是目前為止熱帶大西洋最早出現的一個。

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此外，美國國家颶風中心（NHC）預估，貝羅於6月30日晚間至7月1日將抵達溫德華群島（Windward Islands），並可能演變為「危險的大型颶風」。加勒比海東南方大部分地區已加強防災準備，且有不少汽車在加油站大排長龍等候加油。

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲菲律賓東方海面到台灣附近、南海海水熱得發燙，台灣海峽海溫達29、30度，因此也限制颱風發展。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

鄭明典今（30日）在臉書發文指出，大西洋今年首個颶風已生成，目前在加勒比海高海溫區快速組織發展中，已經很像颱風了，而太平洋這一邊雖然還很安靜，但是颱風季也要開始了，還是要有準備。

針對台灣的颱風季，「台灣颱風論壇」預估7月中旬後才有比較活躍的熱帶擾動，而氣象署氣象預報中心主任陳怡良則說明，根據最新預估，今年上半年西北太平洋颱風生成較少，預估下半年會有2至4個颱風接近台灣，低於歷史均值。

有氣象學家表示，今年大西洋颶風季比往年提早，而且目前的海水溫度已達到正常8月或9月的水平。往年紀錄顯示，由於6、7月海水溫度有限，提供的能量不足以增加風暴威力，因此大西洋平均要到8月11日才會出現首個颶風，但今年的時間提前至6月底，使得氣象專家頗為意外，也相信現象與全球暖化、海洋溫度異常升高有關。

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