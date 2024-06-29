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暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

▲▼環境部提供15種高「異戊二烯」排放的原生植物。（圖／環境部提供）

▲環境部點名15種高「異戊二烯」排放樹種為不建議種植名單，引發爭議。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

為降低空污，環境部日前點名15種不建議種植樹種，卻引發議論。在美國去年研究就發現，受全球暖化影響，植物加劇空氣品質惡化。學者王升陽分析，這是惡性循環，因為溫室效應導致全球暖化，讓植物加劇空品惡化，但源頭仍是因為人類活動導致碳排增加而導致，這也是為何他批評環境部本末倒置，應該把重點放在人為污染排放上面的原因。

環境部根據委託成功大學的研究案，近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指台灣肖楠等15樹種因為「異戊二烯（Isoprene）」排放率高，易衍生臭氧，影響空氣品質，建議盡量避免種植。消息一出引發反彈，更被學者批評「本末倒置」。

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不過，植物造成空污是有根據。去年10月密西根州立大學發表在《美國國家科學院院刊》的最新研究顯示，由於全球暖化導致氣溫飆升，包括橡樹等植物將釋放過多異戊二烯，造成空氣污染加劇與空品惡化。

中興大學森林學系特聘教授王升陽認同這份研究，他指出，全球暖化有好幾個原因，首先是二氧化碳濃度變高，產生溫室效應，其次則是異戊二烯到高空後會破壞臭氧層，而不是形成臭氧，當臭氧層變薄，導致更多紫外線進入地球，導致地球更熱，變成一個惡性循環。

王升陽表示，因為紫外線越強，溫度就越高，植物為了自保，釋放異戊二烯就更多，形成惡性循環，這也是密西根州立大學研究的重點。該研究建議是更有效控制氮氧化物（NOx）排放，而NOx主要包括一氧化氮（NO）及二氧化氮（NO2），這類氣體主要是汽機車排放與工業污染造成，並和異戊二烯產生反應，但當異戊二烯大量跑到外太空，反而會把地球的臭氧層分解破壞掉，臭氧變薄後就會有更多紫外線跑到地面來，導致氣溫上升，形成惡性循環。

王升陽強調，歸結下來，地球溫度升高主因在二氧化碳濃度變高，當二氧化碳越來越高，地球形成溫室效應，當熱散不出去，就會延伸其他問題與影響，故二氧化碳才是所有問題根源，而人為因素則佔最大宗，這也是為何他批評環境部本末倒置，應該把重點放在人為污染排放上面的原因，而不是把樹當成污染源。

此外，網路傳言提及，高溫時勿在樹下乘涼，避免樹木散發氣體形成臭氧，會影響身體健康。王升陽說，這個問題每兩年就會出現一次，但這是錯誤的，當植物高溫時，確實會釋放大量異戊二烯，但異戊二烯很輕，會往上飄，在空曠處或通風地方，對人類根本沒影響，就像民眾到游泳池尿一泡尿，其他人根本沒感覺，是同樣的道理。

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